GROSSETO – La Bretella Sud, il collegamento tra via de’ Barberi e l’Aurelia Sud, torna al centro del dibattito politico cittadino.

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da Valerio Pizzuti, capogruppo di Liberali e Riformisti, con 25 voti favorevoli e una sola astensione. Un voto ampio che impegna a imprimere un’accelerazione al percorso per realizzare l’infrastruttura, considerata importante per migliorare la viabilità nella zona della Cittadella dello Studente.

Durante la seduta, l’assessore Gianneschi ha annunciato che lo studio di fattibilità dovrebbe essere pronto entro la fine dell’anno. Lorenzo Lauretano, consigliere di Fratelli d’Italia, ha condiviso la necessità di procedere rapidamente e ha annunciato la presentazione di un emendamento al Bilancio di previsione comunale 2027-2029 per chiedere un finanziamento regionale destinato all’opera.

La mozione ha raccolto anche il consenso delle opposizioni. Leonardo Culicchi, capogruppo del Partito Democratico, ha ricordato le promesse sulla Bretella Sud a partire dal 2016, criticando i ritardi e l’assenza di una visione complessiva della mobilità. Ha comunque riconosciuto l’utilità della proposta e del possibile contributo regionale, indicando il parcheggio scambiatore come intervento complementare.

Favorevole anche Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta. L’unica astensione è stata quella di Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto ulteriori approfondimenti sui flussi di traffico.

Una strada per la Cittadella dello Studente e i nuovi quartieri

La Bretella Sud dovrebbe collegare via de’ Barberi all’Aurelia Sud, alleggerendo il traffico in un’area che comprende scuole, il centro commerciale Le Palme, uffici e attività. Le criticità si concentrano soprattutto nelle ore di punta e potrebbero aumentare con lo sviluppo del comparto PEEP di via de’ Barberi, che prevede undici lotti complessivi. Nei soli tre lotti comunali sono previsti circa 76 appartamenti, ai quali si aggiungeranno le abitazioni degli altri comparti.

Le difficoltà di accesso alla Cittadella dello Studente sono state segnalate anche da circa 200 docenti e componenti del personale Ata, che hanno sottoscritto due petizioni. La mozione punta a una soluzione strutturale, da affiancare agli altri interventi sulla mobilità.

Un percorso era già stato avviato nel febbraio 2024, quando Comune e Provincia avevano sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare il collegamento su terreni provinciali, evitando così espropri di proprietà private lungo il tracciato individuato.

Nella stessa seduta il Consiglio comunale ha espresso voto favorevole anche al progetto del parcheggio scambiatore da circa 90 posti, pensato per contribuire a ridurre la congestione nella zona. Bretella e parcheggio sono considerati interventi complementari per migliorare gli accessi e rendere più fluida la circolazione.

Pizzuti: «Grosseto aspetta questa strada da troppo tempo»

Al termine del dibattito, Valerio Pizzuti ha espresso soddisfazione per l’approvazione della mozione e ringraziato maggioranza e opposizioni per il sostegno.

Per il capogruppo di Liberali e Riformisti, il voto dovrà ora tradursi in passaggi concreti: completamento dello studio di fattibilità, individuazione delle risorse e definizione di tempi certi per la realizzazione.

«Non possiamo continuare a programmare nuovi insediamenti abitativi senza realizzare le infrastrutture indispensabili. Grosseto aspetta questa strada da troppo tempo. Ora dalle parole si passi ai fatti», ha dichiarato Pizzuti.

De Martis: «Dieci anni di promesse tradite»

Di segno critico il commento di Carlo De Martis, che pur avendo votato a favore della mozione legge nel risultato del Consiglio una conferma dei ritardi accumulati dall’amministrazione.

«Il voto di oggi ha un significato politico difficilmente aggirabile: la maggioranza ha approvato compatta una mozione del consigliere Pizzuti che chiede alla Giunta di accelerare, trovare i finanziamenti e assumere finalmente come priorità la bretella che dovrà collegare via de’ Barberi con l’Aurelia Sud. Le chiede, insomma, di fare quello che in dieci anni non ha fatto. Una censura dell’inerzia amministrativa messa nero su bianco e votata persino da chi sostiene il sindaco», afferma il capogruppo di Grosseto Città Aperta.

De Martis ricorda che il collegamento era già presente nel programma elettorale del 2016 di Vivarelli Colonna: «Prometteva un sistema di collegamenti da via de’ Barberi verso la Scansanese e l’Aurelia Sud. Quelle previsioni sono state abbandonate. Al posto del collegamento strutturato con l’Aurelia è rimasta una “bretellina” lungo la Cittadella dello Studente, possibile grazie alla Provincia, che si è impegnata a cedere gratuitamente le aree».

Secondo il consigliere, anche questo progetto ridimensionato è ancora in attesa di uno studio di fattibilità concluso. «L’accordo con la Provincia risale al febbraio 2024: il Comune si impegnava a progettare, predisporre la variante e reperire le risorse. Già nel novembre 2023 gli assessori Ginanneschi e Megale avevano definito la necessità del collegamento “impellente”. Sono passati oltre due anni e mezzo e attendiamo ancora il primo elaborato, che ora viene annunciato, forse, per fine 2026».

Da qui la domanda di De Martis: «Quanto può durare, per questa Giunta, un’urgenza prima che si trasformi in un’opera?».

Il nodo dei parcheggi scambiatori

Il capogruppo di Grosseto Città Aperta allarga poi la critica al progetto dei parcheggi scambiatori, anch’esso presente nelle promesse elettorali del 2016.

«Siamo alla fine del 2026 e l’amministrazione cosa fa? Apre finalmente il parcheggio promesso dieci anni fa? No: si limita a cercare un finanziamento. Abbiamo chiesto se, qualora il bando non andasse a buon fine, vi sia la disponibilità a investire risorse comunali. Nessuna risposta. Le vere priorità si riconoscono dai bilanci, non dalle dichiarazioni a pochi mesi dalle elezioni».

De Martis conclude chiedendo una programmazione complessiva della mobilità, capace di tenere conto delle esigenze di chi arriva quotidianamente a Grosseto da tutta la provincia.

«Servono collegamenti adeguati ai flussi presenti e futuri, parcheggi scambiatori integrati con il trasporto pubblico, progetti con tempi certi e finanziamenti. Questa è programmazione. Dopo dieci anni, invece, il centrodestra è ancora fermo alle promesse e oggi vota persino una mozione che gli ricorda di mettersi al lavoro».