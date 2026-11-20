FOLLONICA – Brutta sorpresa nella serata di giovedì 19 novembre per la proprietaria di un’auto parcheggiata nell’area dell’ex Ilva, di fronte alla Fonderia 1. Quando è tornata a riprendere la macchina, intorno alle 20.30, ha trovato il vetro posteriore completamente distrutto, con le schegge sparse nell’abitacolo e intorno al veicolo.

La donna ha chiesto alle persone presenti nella zona se avessero notato qualcosa, ma nessuno sarebbe stato in grado di fornire informazioni sull’accaduto. Sono stati quindi chiamati i carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi.

Nessuna telecamera nella zona

Al momento non è chiaro che cosa sia successo e, soprattutto, se il danno sia stato provocato volontariamente oppure sia conseguenza di un incidente. Nell’area, inoltre, non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza che possano aiutare a ricostruire i fatti.

«Non sappiamo cosa sia successo, né se si sia trattato di un atto volontario o di un incidente. In ogni caso, siamo profondamente amareggiate per quanto accaduto, soprattutto perché non è stato lasciato alcun biglietto o recapito per poter risalire alla persona coinvolta», raccontano le proprietarie.

L’appello per trovare testimoni

Le proprietarie chiedono quindi a chiunque abbia visto qualcosa o possa avere informazioni utili di farsi avanti, nella speranza di chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alla persona coinvolta.

«Oltre al danno e alla delusione, adesso dovremo affrontare una spesa considerevole per riparare la macchina, mentre chi ha causato tutto questo, senza nemmeno assumersi la responsabilità delle proprie azioni, può continuare tranquillamente la propria giornata», concludono.