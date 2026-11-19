GROSSETO. I promotori della petizione per la salvaguardia dell’area verde di via Edgardo Sogno scrivono ai consiglieri comunali. «Prima si risolvano i problemi di via de’ Barberi. Non si può sacrificare un quartiere per i problemi irrisolti di un altro», dicono dal comitato. Una priorità ribadita nella lettera, di cui riportiamo il testo integrale

I promotori della petizione di via Edgardo Sogno

Gentili Consiglieri,

Le recenti segnalazioni di circa 200 lavoratori della Cittadella dello Studente, attraverso le quali si continuano a denunciare gravi criticità per la circolazione congestionata, con code di auto per centinaia e centinaia di metri, confermano le preoccupazioni che abbiamo più volte espresso sulla situazione di via de’ Barberi.

Anche la documentazione fotografica da noi acquisita durante un sopralluogo in data 6 novembre scorso documenta tale situazione di forte congestione. Del resto, via de’ Barberi è una strada a fondo chiuso, dove il traffico è costretto a concentrarsi sugli stessi accessi, senza possibilità di una reale distribuzione dei flussi.

A tal proposito apprendiamo oggi che al Consiglio comunale del 20 novembre p.v. sarà discussa una mozione per accelerare la realizzazione della Bretella Sud, il collegamento tra Aurelia Sud e via de’ Barberi.

Ma allora ci chiediamo: perché non affrontare prima il problema infrastrutturale, realizzare il collegamento e valutarne gli effetti concreti, prima di assumere decisioni urbanistiche irreversibili riguardo alla delocalizzazione di lotti edilizi nel quartiere Pizzetti?

E perché si arriva soltanto adesso a discutere di una soluzione viaria così importante quale la bretella di collegamento con Grosseto sud?

Ci troviamo di fronte a quella che appare una programmazione completamente rovesciata: prima si propone di trasferire le volumetrie e sacrificare l’area verde del quartiere Pizzetti, poi si torna a discutere delle infrastrutture che potrebbero incidere sulle ragioni stesse di quella scelta.

Come promotori della petizione, che ha già raccolto oltre 800 adesioni, riteniamo che l’Amministrazione debba fornire risposte precise, anziché continuare a proporre modifiche alla disposizione degli edifici senza prendere realmente e seriamente in esame il principio fondamentale.

Non accettiamo che le difficoltà di via de’ Barberi diventino la giustificazione per creare nuove criticità nel quartiere Pizzetti. Spostare le volumetrie non significa risolvere i problemi di viabilità, ma rischia di trasferirne le conseguenze altrove, sottraendo definitivamente alla collettività uno degli ultimi spazi verdi del quartiere.

Per queste ragioni rinnoviamo con forza la richiesta di ritirare la variante urbanistica che prevede il trasferimento delle volumetrie in via Edgardo Sogno.

Le motivazioni addotte per questa operazione appaiono sempre meno convincenti alla luce delle criticità esistenti e delle possibili alternative infrastrutturali ancora da approfondire.

Via de’ Barberi ha bisogno di soluzioni concrete. Via Sogno non può diventare il prezzo da pagare per una programmazione urbanistica tardiva e insufficiente.

È questo che chiedono i tanti cittadini che hanno sottoscritto la petizione: la città ha bisogno di una programmazione coerente e lungimirante, non di soluzioni che spostano i problemi da una parte all’altra del territorio.

I promotori della petizione per la salvaguardia dell’area verde di via Edgardo Sogno