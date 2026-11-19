GROSSETO – Grande partecipazione e solidarietà per la cena di beneficenza organizzata dalla Pro Loco di Grosseto. Una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della vicinanza al territorio. Si è svolta venerdì 13 novembre la cena di beneficenza organizzata dalla Pro Loco di Grosseto a favore dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 2.600 euro donati al reparto di Oncologia, un risultato importante reso possibile grazie alla generosità dei partecipanti, al sostegno delle aziende e delle attività del territorio e all’impegno di tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della serata.

Durante la cena è stato anche donato al reparto un quadro dipinto dall’artista grossetano Federico Giannini, a cui va un sentito ringraziamento da parte della Pro Loco. «La solidarietà è uno dei valori fondamentali in cui la nostra associazione crede profondamente. Il reparto di Oncologia del nostro ospedale ci sta particolarmente a cuore e siamo orgogliosi di aver potuto offrire un contributo concreto. Questa serata dimostra quanto sia importante fare rete e unire le forze per un obiettivo comune» dichiara il presidente Bramerini.

Un ringraziamento speciale va all’Istituto Alberghiero Leopoldo II di Lorena di Grosseto, che ha curato la cena, distinguendosi per l’allestimento della sala, la qualità dei piatti e la professionalità degli studenti. Un riconoscimento particolare al dirigente scolastico, prof. Claudio Simoni, a tutti i collaboratori e gli studenti che hanno reso possibile l’ottima riuscita dell’evento.

Ad animare la serata sono stati Conte Max Venturacci, Katia Fini, Carlo Sestini e Tore, ai quali va la riconoscenza dell’associazione.

La Pro Loco ringrazia inoltre le numerose attività e aziende che hanno donato per l’evento: Banca Tema, Vini Gagia Blu, Di Fiore in Fiore di Daniela G. Samperi, Toscano, Saturno Gioielli, Onav Grosseto, Sapori di Toscana, Il Fiorino, Subissati, Sensini, Libreria Mondadori Centro Storico, Pensare Casa, M-Arrte 2026, Mariottiflex, Oltre i Continenti, Re Sole, Farmacia La Rugginosa, Farmacia Marchese, Farmacia Bastianini, Ristorante La Parolaccia e Cantina Vini di Maremma.

La Pro Loco Grosseto conferma così il proprio impegno non soltanto nella promozione culturale e turistica della città, ma anche nella realizzazione di iniziative solidali a favore della comunità. «Perché una comunità è davvero tale quando sa prendersi cura degli altri».