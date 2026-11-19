MASSA MARITTIMA – Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Geoparco Unesco ha organizzato durante l’anno incontri formativi e informativi per guide turistiche, guide ambientali, accompagnatori turistici, oltre che per gli operatori museali e delle Porte del Parco.

I workshop hanno avuto l’obiettivo di illustrare le principali emergenze naturalistiche, geologiche, minerarie, storiche ed archeologiche del suo territorio, ma anche di condividere le più recenti azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile e le nuove prospettive del parco.

I laboratori si sono svolti a Gavorrano, Scarlino, Follonica, Valpiana, Massa Marittima, Roccastrada, Radicondoli, Monterotondo Marittimo e termineranno lunedì 23 novembre con una visita speciale all’Archivio Minerario delle Colline Metallifere presso il Centro di Documentazione di Niccioleta (Massa Marittima).

“Escursioni e visite presso i principali siti e alle Porte del Parco, incontri in aula per offrire la possibilità di conoscere più approfonditamente il Parco e le sue peculiarità, anche attraverso le voci di docenti universitari, naturalisti, architetti, archeologi e geologi: i seminari formativi sono stati partecipatissimi e siamo per questo motivati a riproporli per l’anno 2027”, ha affermato la presidente del Parco Fabiola Favilli.

Iscrizione obbligatoria a:

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