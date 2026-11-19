GROSSETO – Dal concerto di Natale in jazz al gran finale con la “Nona” di Beethoven. La 16° edizione del festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi propone sette concerti da dicembre e giugno con la tradizionale formula vincente, tra conferme e novità: grande musica con artisti di livello internazionale, location prestigiose fra caserme militari e teatri, vocazione sociale.

In ogni concerto, infatti, è prevista una raccolta fondi in favore delle associazioni di volontariato. Il cartellone 2026/2027 è stato presentato oggi, mercoledì 18 novembre, al Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto.

Ecco il programma completo. Domenica 20 dicembre alle ore 17.30 al Teatro degli Industri va in scena il Concerto di Natale “Jazz generations” con Stefano Cocco Cantini (sax), Andrea Beninati (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Gabriele Milani (tromba) e Emanuele Ferrone (pianoforte).

Il concerto sarà dedicato alla raccolta fondi per la fibrosi cistica, in memoria della dottoressa Elena Maria Guerreschi.

Giovedì 21 gennaio alle ore 19 al Circolo unificato del 4° Stormo di Grosseto il “Concerto al buio” con Davide Alogna (violino) e Gianluca Casalino (pianoforte): un format di concerto unico in cui il pubblico vive la musica in totale oscurità, affidandosi esclusivamente all’udito, per un’esperienza sensoriale e di profonda condivisione.

La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per l’iniziativa “Un dono dal cielo” dell’Aeronautica militare.

Giovedì 11 febbraio alle ore 19 nel Salone d’onore del Savoia Cavalleria 3° a Grosseto sarà la volta di “Duettango in tre” con Cesare Chiacchiaretta (bandoneon), Filippo Arlia (pianoforte) e Andrea Timpanaro (violino). La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per l’associazione Iron mamme.

Lunedì 15 marzo alle ore 21 il festival “La voce di ogni strumento” si sposta alla Sala Eden di Grosseto con un atteso ritorno, dopo il grande successo estivo: “Cetra… una volta” con il trio vocale composto da Stefano Fresi, Emanuela Fresi e Toni Fornari, un concerto-spettacolo che parte dalla reinterpretazione dei classici del Quartetto Cetra per poi condurre il pubblico in un viaggio tra i generi musicali più diversi.

La raccolta fondi della serata sarà dedicata all’associazione Tuttiateatro.

Sabato 3 aprile alle ore 21 al Teatro Moderno di Grosseto la grande musica va in scena al servizio della comunità con un evento benefico promosso dal Lions Club Grosseto Host in collaborazione con Agimus Grosseto e con il sostegno dell’Amministrazione comunale: Danilo Rea in “Piano solo”.

L’intero ricavato del concerto sarà destinato all’acquisto di strumentazione da donare al servizio di Protezione civile.

Giovedì 13 maggio alle ore 19 nell’auditorium della questura di Grosseto torna l’ensemble “Arkattak Cello Orchestra” con Luca Provenzani al violoncello. La serata sarà dedicata alla raccolta fondi per l’Associazione giovani diabetici.

Sabato 19 giugno alle ore 21 al “Tresort” di Grosseto l’ultimo concerto della stagione con la celebre Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven eseguita dai Solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, con il Coro e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone. Un evento d’eccezione, in occasione del bicentenario della scomparsa del leggendario compositore tedesco che ricorre nel 2027: anniversario che verrà celebrato nel corso dell’anno con altri eventi.

I biglietti per tutti i concerti sono in prevendita online sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e nelle rivendite autorizzate, come la Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto, e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima di ogni spettacolo.

Per informazioni è possibile rivolgersi ad Agimus Grosseto (339 7960148; www.agimusgrosseto.it).

«La sedicesima edizione de “La voce di ogni strumento” conferma il valore di un progetto che negli anni ha saputo arricchire l’offerta culturale di Grosseto, coinvolgendo artisti di grande livello e proponendo esperienze musicali capaci di raggiungere pubblici diversi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Anche quest’anno il programma si distingue per varietà e qualità, alternando generi, interpreti e luoghi suggestivi del territorio, dalle caserme ai teatri, fino a spazi meno consueti, che diventano occasioni di incontro attraverso la musica.

Particolarmente importante è la vocazione sociale che accompagna il festival, con iniziative che affiancano alla proposta artistica un concreto impegno per la comunità, come il concerto benefico di Danilo Rea a favore della Protezione civile. Ringraziamo Agimus Grosseto e il maestro Gloria Mazzi per la passione e la continuità con cui portano avanti questa manifestazione, e tutte le istituzioni e le realtà che contribuiscono alla sua realizzazione. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da una nuova stagione di grande musica».

«È un onore aprire ancora una volta le porte del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto per presentare la nuova stagione concertistica di Agimus – dichiara il Colonnello Michele De Riggi, Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto –. Ospitare questo appuntamento nella casa dei Carabinieri ha per noi un significato profondo poiché la sicurezza e la vicinanza ai cittadini non si costruiscono soltanto attraverso il controllo del territorio, ma anche promuovendo la cultura, la bellezza e la condivisione».

«La musica è un linguaggio universale capace di unire e rafforzare il senso di comunità e iniziative come “La voce di ogni strumento” hanno il grande merito di trasformare le caserme in luoghi aperti e vivi, dove le istituzioni incontrano la cittadinanza nel segno dell’arte e della solidarietà».

«Il nostro festival “La voce di ogni strumento” – dichiara il maestro Gloria Mazzi, direttore artistico e presidente di Agimus Grosseto – è ormai diventato un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama culturale della nostra provincia».

«Giunti alla sedicesima edizione, l’apprezzamento sempre crescente dimostrato dal pubblico e l’autorevolezza riconosciuta dagli artisti rappresentano il valore di un progetto nato con l’ambizione di portare la grande musica nei luoghi più significativi del territorio e che, nel tempo, ha saputo costruire una rete preziosa. Ogni stagione è stata per Agimus un’occasione di crescita: una possibilità di sperimentare nuovi linguaggi, di incontrare pubblici diversi e di dimostrare che la musica, se proposta con qualità e partecipazione, può diventare un potente strumento di incontro e di comunità».

«Il cartellone 2026/2027 nasce dalla volontà di confermare la formula che ha reso riconoscibile il nostro festival: sette appuntamenti, da dicembre a giugno, capaci di unire grandi nomi della musica nazionale e internazionale, progetti originali, luoghi simbolici e una costante attenzione alla dimensione sociale della cultura. E come da tradizione, la solidarietà resterà al centro: oltre all’evento speciale di aprile con Danilo Rea, dedicato alla raccolta fondi per la Protezione civile di Grosseto, in ogni concerto sarà riservato spazio a un’associazione che potrà presentarsi, raccontare la propria attività e raccogliere fondi per i propri progetti».

«Desidero rivolgere un ringraziamento sentito a tutte le realtà che rendono possibile questa edizione: gli artisti, le istituzioni e i partner che sostengono il progetto, la grande famiglia di Agimus e naturalmente il pubblico che ogni anno sceglie di accompagnarci. Senza questo intreccio di persone e di energie, “La voce di ogni strumento” non potrebbe esistere».

Il festival “La voce di ogni strumento” è un progetto di Agimus Grosseto con il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Teatri di Grosseto, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Savoia Cavalleria 3°, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Protezione civile di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, Pasfa – Associazione per l’assistenza spirituale alle Forze armate, Lions Club Grosseto Host, Agimus, Proloco Grosseto, Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910, Tecnoseal, Enegan.

Partner del progetto: Mobo Impianti, Algida Benini, Favilli Group, Ristorante “Gli attortellati”, Conad, Pluripanel, Fratelli Massai, Tosti, Agenzia Immobiliare Palmieri.

Agimus Grosseto sostiene Admo (Associazione donatori midollo osseo), Lega italiana fibrosi cistica, Un dono dal cielo, Iron mamme, Avis (Associazione italiana volontari del sangue), Tuttiateatro, Agdi Grosseto (Associazione giovani con diabete).

Un ringraziamento agli sponsor tecnici Nannoni Grappe, B.Rush, Annalisa atelier, Fiorista Michela Zanelli.