GROSSETO – Tre cittadini stranieri residenti in provincia di Grosseto sono stati espulsi dall’Italia per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. A darne notizia è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, attraverso un post pubblicato sui social, nel quale riferisce che i tre erano finiti all’attenzione delle autorità per la loro vicinanza a posizioni dell’islamismo radicale e per alcuni collegamenti con ambienti riconducibili allo jihadismo.

Secondo quanto comunicato dal ministro, i tre cittadini stranieri erano emersi all’attenzione degli apparati di sicurezza per la loro adesione a un’ideologia radicale islamica caratterizzata da affinità con lo jihadismo.

Un elemento particolarmente significativo riguarda i contatti che i tre avrebbero avuto con soggetti riconducibili alla rete di un imam macedone, indicato dal ministro come attivo in passato nel reclutamento di foreign fighters, ovvero combattenti stranieri partiti per unirsi a organizzazioni jihadiste nei territori di guerra.

Le espulsioni per motivi di sicurezza nazionale

I provvedimenti rientrano nelle attività di prevenzione del terrorismo e di contrasto alla radicalizzazione condotte dalle autorità italiane.

L’espulsione per ragioni di sicurezza dello Stato è uno strumento amministrativo di prevenzione che consente l’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini stranieri ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale.

Non si tratta necessariamente di una misura conseguente a una condanna penale, ma di un provvedimento che può essere adottato sulla base delle valutazioni degli apparati di sicurezza.

Al momento non sono stati resi noti, nella comunicazione del ministro, i nomi e le nazionalità dei tre cittadini espulsi, né i comuni della provincia di Grosseto nei quali risiedevano. Non sono stati precisati neppure i tempi e le modalità con cui sono stati eseguiti i provvedimenti.

I precedenti delle indagini antiterrorismo in Maremma

La provincia di Grosseto era già finita al centro di importanti indagini sul terrorismo internazionale.

Nel 2015, nell’ambito dell’operazione antiterrorismo denominata Martesa, le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano, condotte anche con il contributo della Digos di Grosseto, avevano portato alla scoperta di una rete dedita all’indottrinamento e al reclutamento di persone da inviare in Siria per combattere nelle file dello Stato Islamico.

Nel maggio 2018 la Questura di Grosseto aveva eseguito l’espulsione di un cittadino albanese di 42 anni, già arrestato nell’ambito di quell’inchiesta. Il provvedimento era stato disposto dal ministro dell’Interno sulla base della valutazione di un rischio attuale di reiterazione delle condotte di proselitismo.

Un altro episodio risale all’aprile 2019, quando fu disposta l’espulsione di un uomo, imam della comunità islamica di Grosseto, sospettato di svolgere attività di proselitismo a favore dell’Isis.

Le indagini e i collegamenti internazionali

La nuova comunicazione del ministro Piantedosi riporta dunque l’attenzione sul territorio maremmano nell’ambito delle attività di prevenzione del terrorismo internazionale.

Resta da chiarire quale fosse la natura dei rapporti tra i tre cittadini espulsi e le persone riconducibili alla rete dell’imam Rexhep Memishi, così come non è stato specificato se esistano collegamenti diretti con le precedenti indagini condotte in provincia di Grosseto.

Le informazioni diffuse dal ministro non indicano che i tre stessero preparando attentati, ma riferiscono di elementi di radicalizzazione e contatti ritenuti rilevanti sotto il profilo della sicurezza nazionale.

Il commento della politica: «Esprimiamo soddisfazione»

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’individuazione e successiva espulsione di tre cittadini stranieri, residenti nella provincia di Grosseto, che, dalle indagini, avevano aderito all’ideologia radicale islamica, affine allo Jihadismo. Tra l’altro, gli stessi soggetti erano in contatto con un Imam, attivo nel recente passato per il reclutamento di foreign fighters. Un plauso, dunque, agli investigatori per questa brillante operazione tesa a preservare la sicurezza nel nostro Paese. Nel contempo, ribadiamo la necessità che pure la Toscana si doti, quanto prima, di un Cpr, ovvero di un Centro che ospiti temporaneamente chi, perché illegalmente sul nostro territorio ed autore di reati, non ha diritto di rimanere in Italia e quindi deve essere allontanato. La Sinistra se ne faccia una ragione: chi è clandestino deve essere espulso, altro che la solita teoria buonista inclusiva da loro sempre propugnata.”

Così l’On.le Andrea Crippa, Commissario regionale toscano Lega Italia Federale e Riccardo Megale, Assessore alla Sicurezza Comune di Grosseto.