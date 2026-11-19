GROSSETO. Venerdì 20 novembre è stato indetto dalla Cgil lo sciopero generale a livello nazionale. Successivamente hanno indetto sciopero anche le sigle come Cobas, Cub e Sgb. Sono previste manifestazioni unitarie in molte città d’Italia e anche a Grosseto è in programma un corteo.

Nella stessa data ricade anche lo sciopero europeo proclamato dagli studenti e il centro storico sarà teatro della confluenza di due cortei che vedranno insieme sindacati e giovani allieve e allievi delle scuole maremmane.

Confluiranno uno da piazza Rosselli (della Cgil Grosseto) e l’altro dalla cittadella dello studente (organizzato da Cobas provinciale scuola e contenente il grosso degli studenti). Si incontreranno davanti a piazza Corsica per poi procedere in piazza Dante, dove si terranno i discorsi conclusivi.

Ecco le modifiche temporanee alla circolazione

Sono previste limitazioni al transito dei veicoli dalle 8 alle 13 lungo i percorsi delle manifestazioni.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza, il Comune ha disposto il divieto temporaneo di transito per tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati alla ZTL, nelle strade interessate dal passaggio dei cortei, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.

Il concentramento del corteo degli studenti è previsto intorno alle 8 a piazza Benci e si incamminerà lungo via De’ Barberi, piazza della Libertà, via De’ Barberi, piazza De Maria, via Ximenes, via Gramsci, Porta Corsica, piazza Gioberti e via Manin, con arrivo in piazza Dante.

Il secondo corteo, con concentramento previsto intorno alle 9.00 da piazza Rosselli, partirà poco dopo e attraverserà via Oriana Fallaci, via Manetti, via Ximenes, via Gramsci, Porta Corsica, piazza Gioberti e via Manin, per concludersi anch’esso in piazza Dante.

Le limitazioni saranno applicate al passaggio dei cortei e nelle aree interessate dovrà essere comunque garantito l’accesso alle proprietà private.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.