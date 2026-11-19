MAGLIANO IN TOSCANA. È partito lunedì scorso, 16 novembre, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio del Comune, nell’ambito del piano di riorganizzazione progettato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Sei Toscana e l’Ato Toscana Sud.

L’avvio del servizio è stato preceduto dalla distribuzione dei nuovi kit con sacchi e mastelli, in sostituzione di quelli già in uso, che dunque non vanno più utilizzati.

I cittadini che intendono disfarsene potranno farlo consegnandoli presso i punti di raccolta appositamente predisposti e attivi nei seguenti giorni ed orari:

martedì 24 novembre dalle ore 12.00 alle ore 18.00: Pereta, parcheggio di Strada Pereta Tombara

mercoledì 25 novembre dalle ore 12.00 alle ore 18.00: Magliano in Toscana, parcheggio di via della Madonna

giovedì 26 novembre dalle ore 12.00 alle ore 18.00: Montiano, parcheggio di piazza del Mercato

Chi ancora non avesse ritirato il nuovo kit potrà farlo fino al 5 dicembre, recandosi al punto di consegna di Montiano, presso il locale di piazza Cappellini 7/A nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30; del martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, è sempre possibile utilizzare il sito internet www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.