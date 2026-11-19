SCANSANO. Le ultime sorprese dei boschi maremmani arrivano proprio quando l’autunno entra nella sua fase più avanzata, confermando quanto un andamento meteorologico favorevole possa ancora fare la differenza. A testimoniarlo sono due porcini dal peso considerevole, trovati oggi a Scansano da Daniele Fontani, originario di Preselle.

A fare colpo, oltre al cappello scuro e ben formato, è soprattutto il peso registrato sulla bilancia: il primo esemplare ha toccato quota 890 grammi, sfiorando il traguardo del chilo, mentre il secondo si è fermato a 535 grammi: comunque un traguardo non da poco.

Entrambi i porcini ritrovati sono caratterizzati da un gambo particolarmente robusto e massiccio, un dettaglio che non passa inosservato ad appassionati golosi, e che rende questi due ritrovamenti tra i più belli da osservare di questa fase di stagione.

Un nuovo piccolo grande regalo del sottobosco nella zona di Scansano, capace di strappare un sorriso e rinnovare la curiosità di chi ama camminare tra i boschi della Maremma.