ALBERESE – Arrivano 130mila euro dalla Regione Toscana per la messa in sicurezza del ponte sul canale di Perazzeta, lungo la strada che conduce a Marina di Alberese. Il Consiglio regionale ha approvato la richiesta di finanziamento presentata dal Parco della Maremma, mettendo a disposizione risorse che, insieme a quelle individuate dall’Ente Parco, consentiranno di realizzare un primo intervento per ripristinare la circolazione.

L’obiettivo è riaprire la strada prima della bella stagione, superando i disagi che dalla fine di settembre interessano residenti e visitatori dell’area protetta.

Il progetto sarà illustrato alla cittadinanza lunedì 23 novembre, alle 18, durante un’assemblea pubblica all’ex cinema Onc di Alberese.

Il finanziamento della Regione Toscana

«Ringraziamo il Consiglio regionale della Toscana – dichiara il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – il presidente Giani, l’assessore all’ambiente Barontini e il sottosegretario Dika, l’assessore Marras, la presidente del Consiglio regionale Saccardi e la consigliera Bai per aver accolto la nostra richiesta di finanziamento e aver preso a cuore la problematica che sta interessando il Parco e si ripercuote, soprattutto, su tutta la comunità di Alberese, oltre che sulla fruibilità, in auto, di una parte molto frequentata della nostra area tutelata».

Il contributo regionale servirà a finanziare un primo intervento urgente, necessario per consentire nuovamente il transito dei veicoli.

«Le risorse stanziate dalla Regione – precisa Rusci – andranno a finanziare le opere di urgenza che intendiamo realizzare per rendere di nuovo percorribile la strada nel tempo necessario a mettere in piedi la progettazione definitiva e individuare le linee di finanziamento di questo secondo intervento».

Il cedimento del ponte e la chiusura della strada

La situazione di emergenza risale alla fine di settembre, quando il Parco della Maremma ha rilevato un grave cedimento strutturale del ponte sul canale di Perazzeta. Per garantire la sicurezza delle persone è stato quindi necessario vietare il transito sul viadotto.

La chiusura ha comportato modifiche alla viabilità e agli itinerari di accesso al Parco, con conseguenze soprattutto per i residenti di Alberese e per chi frequenta l’area protetta.

«Abbiamo individuato – spiega Rusci – una viabilità alternativa per i residenti, grazie anche alla collaborazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ed effettuato modifiche agli itinerari consueti, per permettere di fruire del Parco a piedi o in bicicletta».

Una task force per individuare la soluzione

Per affrontare il problema è stata costituita una task force tra Parco della Maremma, Provincia di Grosseto e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, con il coinvolgimento anche del Genio civile.

Il gruppo di lavoro ha esaminato le possibili soluzioni per il ripristino del collegamento, cercando di individuare un intervento che garantisca sicurezza e tempi di realizzazione contenuti.

«Ringraziamo i soggetti che si sono resi disponibili a partecipare ai tavoli che abbiamo costituito, per individuare le possibili soluzioni per procedere con il ripristino del ponte – prosegue Rusci –. Di recente abbiamo individuato quella che ci sembra la soluzione più sicura e veloce per tornare alla normalità prima della bella stagione e lunedì 23 novembre la illustreremo nel corso di un’assemblea pubblica».

Assemblea pubblica ad Alberese il 23 novembre

L’appuntamento con i cittadini è fissato per lunedì 23 novembre alle 18 all’ex cinema Onc di Alberese.

Durante l’incontro saranno presentati il progetto individuato dalla task force e i passaggi previsti per arrivare alla riapertura della strada verso Marina di Alberese.

«Vogliamo aggiornare puntualmente e condividere passaggi e tempi con la comunità del Parco», conclude il presidente Simone Rusci.