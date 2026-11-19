GROSSETO – «Anche stavolta piovono soldi dall’alto e, nonostante questo, l’Amministrazione comunale si presenta all’appuntamento correndo contro il tempo». Con queste parole il consigliere comunale del Partito democratico Ciro Cirillo interviene in vista della seduta straordinaria del Consiglio comunale di Grosseto convocata per venerdì 20 novembre.

All’ordine del giorno figura l’accordo con la Provincia per la costituzione del diritto di superficie trentennale dell’area sulla quale il Comune intende realizzare un nuovo parcheggio scambiatore a Grosseto Sud partecipando al bando regionale “Parcheggi 2026”, in scadenza il 30 novembre.

«La Provincia concede il diritto di superficie – spiega Cirillo –, la Regione mette i finanziamenti e il Comune dovrebbe occuparsi della progettazione e della realizzazione dell’intervento. Un esempio virtuoso di cooperazione, esattamente ciò che i cittadini si aspettano dalle istituzioni.

Peccato che l’Amministrazione comunale arrivi ancora una volta con l’acqua alla gola, portando l’atto in Consiglio a soli dieci giorni dalla scadenza del bando. Per ottenere il contributo regionale, infatti, il Comune deve presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, lo schema di contratto di mutuo e la piena disponibilità dell’area interessata dall’intervento.

Viene quindi da chiedersi: ce la faranno i nostri eroi? Qualche dubbio c’è visto il curriculum della Giunta Vivarelli Colonna. Questa Amministrazione ha avuto a disposizione una valanga di fondi tra Pnrr, Pinqua, Bando Periferie, Fsc e Fesr. Eppure, per fare un esempio, sono riusciti a trasformare un’opportunità come la Greenway di via De’ Barberi in un pasticcio urbanistico, dimostrando totale incapacità di gestire le risorse e pianificare la città».

«A proposito di Greenway e Cittadella dello studente – continua il consigliere dem –. Il vero problema di quell’area non è l’assenza di un parcheggio. La zona soffre criticità viarie evidenti, destinate ad aggravarsi ulteriormente con i nuovi insediamenti residenziali previsti. Per questo il parcheggio scambiatore avrebbe senso soltanto se inserito in una visione complessiva della mobilità che comprenda anche il collegamento tra via De’ Barberi e l’Aurelia Sud».

«Su questo fronte i fatti raccontano una storia molto diversa dagli annunci – commenta Cirillo –. Nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Grosseto compaiono 70mila euro nel 2026 e 2,23 milioni nel 2027 per la cosiddetta Bretella Sud, che dovrebbe collegare via De’ Barberi all’Aurelia. Ma il progetto è fermo al Documento di indirizzo della progettazione, una fase preliminare che precede persino il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Eppure, già nel febbraio 2024 il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi presentavano quell’asse viario come strategico per il futuro sviluppo della città e per la riqualificazione di via De’ Barberi. A distanza di quasi tre anni siamo ancora a quelle dichiarazioni, nonostante manchino pochi mesi alla fine del loro mandato».

«È significativo che della Bretella Sud si torni a discutere proprio nel Consiglio comunale del 20 novembre. E non per iniziativa dell’Amministrazione, ma grazie ad una mozione presentata dal consigliere Valerio Pizzuti. Un’opera che la stessa maggioranza ha più volte definito strategica continua quindi a essere sollecitata soltanto dall’opposizione» conclude Ciro Cirillo.