GROSSETO – Una scuola da visitare, da vivere e da raccontarsi attraverso le parole di chi la frequenta ogni giorno. Sabato 21 novembre il Polo liceale Aldi apre le porte agli studenti delle classi terze medie e alle loro famiglie per un pomeriggio di orientamento, dalle 15 alle 18, all’interno della Cittadella dello studente, in piazza Benci 1.

Un pomeriggio per conoscere la scuola

Chi parteciperà all’open day potrà girare per i locali dell’istituto, assistere ai laboratori didattici e chiedere informazioni a docenti e studenti su progetti, corsi e opportunità. Sarà un modo per farsi un’idea concreta di cosa significhi frequentare il liceo, prima di una scelta importante per il futuro.

Alla giornata sarà presente anche la dirigente scolastica Giorgia Ricci, che illustrerà ai partecipanti l’offerta formativa della scuola, assieme ad insegnanti e agli studenti che già frequentano la scuola.

Quattro indirizzi per scegliere il proprio percorso

Il Polo liceale conta quattro indirizzi di studio: liceo classico, liceo scientifico ordinario, liceo delle scienze applicate e liceo sportivo. Un’offerta ampia, pensata per rispondere a interessi e attitudini diversi, dalle materie umanistiche a quelle scientifiche, fino allo sport.

L’open day, spiegano dalla scuola, sarà un’occasione per conoscere un istituto ben radicato nel territorio, che unisce tradizione e innovazione e che punta a fornire agli studenti una solida preparazione per il loro futuro.

Come partecipare

Non è necessaria la prenotazione: basta presentarsi alla Cittadella dello studente, in piazza Benci 1, sabato 21 novembre tra le 15 e le 18. «Vi aspettiamo», è l’invito della scuola alle famiglie.

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