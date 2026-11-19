MASSA MARITTIMA – Un finanziamento di 800mila euro per completare il progetto di riqualificazione della pavimentazione del centro storico di Massa Marittima, che consentirà di procedere con i lavori, sostituendo l’asfalto di via Ximenes con una nuova pavimentazione in lastricato, fino alle Fonti dell’Abbondanza. È questa l’importante comunicazione annunciata dalla Regione Toscana, la quale, nell’ambito della terza variazione al bilancio approvata dal Consiglio regionale, ha accolto la richiesta del Comune di Massa Marittima di stanziare le risorse necessarie per questa opera pubblica.

“Una notizia che ci riempie di soddisfazione – dichiara la sindaca Irene Marconi – si tratta di un finanziamento davvero importante per Massa Marittima, sul quale abbiamo lavorato a lungo e che aspettavamo con grande fiducia. In questi mesi ho portato avanti un confronto costante con la Regione, illustrando la necessità e il valore di questo intervento e impegnandomi per far comprendere quanto fosse rilevante per il futuro di Massa Marittima completare la pavimentazione del centro storico”.

“Questo ci consentirà di procedere a una vera e propria rilettura del centro cittadino – sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Giovannetti –. Per la prima volta, infatti, andremo a intervenire anche sulla parte asfaltata, che sarà valorizzata e impreziosita da una pavimentazione in pietra, coerente con quella già presente in piazza Garibaldi. È un intervento che ci permette di ricucire il tessuto urbano tra la piazza e via Ximenes, principale punto d’ingresso al centro storico di Massa Marittima, collegando così uno dei monumenti simbolo della città – le Fonti con il celebre affresco dell’Abbondanza – attraverso una pavimentazione che segue la stessa tipologia dell’area storica. I lavori si svolgeranno entro il 2028”.

Il progetto della riqualificazione di piazza Garibaldi, promosso dal Comune di Massa Marittima, è iniziato nel 2023 con i lavori del primo stralcio, che hanno riguardato la pubblica illuminazione, con l’installazione di nuovi corpi illuminanti, più performanti e scenografici, in grado di valorizzare le emergenze architettoniche.

Il secondo stralcio ha consentito di procedere con la riqualificazione di una porzione della pavimentazione davanti alla Cattedrale di San Cerbone: sono state rimosse le pietre esistenti ed è stato realizzato il piano di allettamento su cui sono state posate di nuovo le pietre storiche, dopo un’attenta selezione, per sostituire quelle più ammalorate.

Gli interventi del secondo stralcio, che hanno richiesto il coinvolgimento di ditte specializzate, sotto la supervisione della Soprintendenza e degli archeologi, si sono conclusi in questi giorni, restituendo alla comunità l’area riqualificata per le festività natalizie, in attesa dell’imminente avvio del terzo stralcio dei lavori, che consentirà di riqualificare un’altra porzione della pavimentazione davanti alla Cattedrale. Il secondo e terzo stralcio sono stati realizzati con risorse del Comune e con il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Toscana, al presidente Eugenio Giani e alla consigliera regionale Lidia Bai – conclude la sindaca Irene Marconi – per questo nuovo significativo sostegno e per l’attenzione dimostrata nei confronti di Massa Marittima. Investire sulla pavimentazione del centro storico significa investire sulla bellezza della nostra città, sulla sua storia, sulla qualità degli spazi pubblici e sulla possibilità di consegnare alle future generazioni un centro cittadino curato, valorizzato e all’altezza del suo straordinario patrimonio storico e architettonico”.