GROSSETO – Due giornate dal tempo decisamente diverso in Maremma. Oggi, giovedì 19 novembre, piogge e rovesci anche temporaleschi interesseranno la provincia di Grosseto, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Domani, venerdì 20 novembre, tornerà invece a prevalere il sole, ma bisognerà fare i conti con il vento di Libeccio e con temperature in leggero calo.

Giovedì 19 novembre: piogge al mattino, migliora nel pomeriggio

Secondo 3BMeteo, la giornata si apre con cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse, localmente accompagnate da temporali. A Grosseto sono previsti accumuli fino a circa 20 millimetri, con temperature comprese tra 15 e 21 gradi. Nel pomeriggio le piogge tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio a schiarite che diventeranno più ampie in serata.

Venerdì 20 novembre: sole e temperature in calo

Venerdì il tempo sarà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Maremma. Qualche nube in più potrà interessare le zone interne, ma senza precipitazioni significative. A Grosseto le temperature oscilleranno indicativamente tra 12 e 19 gradi. Il vento occidentale resterà sostenuto, soprattutto lungo la costa.

Vento forte e mare molto mosso

Attenzione soprattutto alle condizioni del mare. Il Centro funzionale regionale della Toscana segnala venti forti di Libeccio sia giovedì sia venerdì, con mare molto mosso o agitato. Particolare prudenza è consigliata lungo il litorale, da Follonica al Monte Argentario.

Le temperature nelle diverse zone della provincia

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime saranno intorno ai 18-20 gradi giovedì, con un calo venerdì. Sull’Amiata clima più fresco, con valori indicativamente tra 9 e 16 gradi. Nel sud, tra Orbetello e Monte Argentario, temperature più miti lungo la costa, ma vento particolarmente intenso.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo