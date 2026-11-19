GROSSETO – Giornata di grande sport a Lido di Camaiore per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno di Grosseto, protagoniste al Campionato regionale Duo FGI e alla 15esima edizione del Trofeo Calissi individuale.

Un appuntamento ormai tradizionale, che da quindici anni riunisce atlete e società in una competizione molto attesa. Quest’anno, accanto alla consueta gara individuale, è arrivata anche una novità importante: la competizione Duo, una prova a coppie articolata in diversi livelli tecnici e suddivisa in tre fasce d’età: Mix 1 (8-9 anni), Mix 2 (10-12 anni) e Mix 3 (Junior e Senior). La Polisportiva Barbanella Uno si è presentata con ben 9 coppie nella gara Duo e 23 individualiste, ottenendo risultati di assoluto rilievo e conquistando numerosi podi in entrambe le competizioni.

Questi i successi nella gara Duo:

LB3 Base

• Mix 1: oro per Evaluna Mori e Dyana Veronica Terminali.

• Mix 2: oro per Maria Orlandi e Sofia Masi; argento per Rebecca Pegoraro e Margherita Marconi.

• Mix 3: oro per Viola Bentivoglio e Carlotta Mainardi.

LC3 Base

• Mix 2: oro per Aurora Romiti e Maria Gisella Gaggioli.

LC3 Avanzato

• Mix 2: oro per Gioia Greco e Mia Del Ghianda.

LD3 Base

• Oro per Emma Mori e Miriam Di Gregorio.

• Argento per Giulia Lori e Perla Girelli.

LD3 Avanzato

• Mix 3: oro per Petra Parmesani e Alessia Lori.

Grande soddisfazione anche nella competizione individuale, dove le biancorosse hanno saputo distinguersi con esercizi di qualità e ottime prestazioni.

Si sono messe al collo la medaglia d’oro Maria Orlandi, Dyana Veronica Terminali, Maria Gisella Gaggioli, Margherita Rossi, Ede De Santis, Gioia Greco, Mia Del Ghianda, Miriam Di Gregorio, Perla Girelli, Giulia Lori, Alessia Lori, Petra Parmesani, Sofia Masi, Carlotta Mainardi e Susanna Cerretti. Argento invece per Emma Mori, Viola Bentivoglio, Evaluna Mori e Margherita Marconi. Luce Girelli e Rebecca Pegoraro hanno invece conquistato un bronzo ciascuna.

A coronare una giornata davvero positiva è arrivato anche un importante riconoscimento collettivo: la Polisportiva ha conquistato il terzo posto nella classifica generale delle società, grazie ai risultati nelle varie categorie. Un risultato che premia non soltanto il talento e l’impegno delle atlete, ma anche il lavoro

quotidiano svolto in palestra. Grande soddisfazione per le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi, che accompagnano le ginnaste nel loro percorso sportivo, seguendole con passione, competenza e dedizione.