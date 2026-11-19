MASSA MARITTIMA – “Quelle di oggi sono buone notizie per il territorio grossetano, con investimenti regionali per Massa Marittima e il Parco della Maremma. A Massa Marittima arrivano nuove risorse per valorizzare una piazza e una via di grande pregio storico e culturale, cuore della città e punto d’incontro della comunità. Nel Parco le risorse servono a mettere in sicurezza e riaprire il ponte che dà accesso alla spiaggia di Marina di Alberese”. È quanto dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai.

A Massa Marittima le risorse, 350.000 euro nel 2027 e 450.000 euro nel 2028, sostengono i prossimi lotti della riqualificazione di Piazza Garibaldi, compresa via Ximenes. È un intervento che il Comune ha già avviato, anche grazie ai fondi europei del programma regionale FESR. All’Ente Parco Regionale della Maremma sono destinati 130.000 euro nel 2027 per ripristinare il passaggio sul ponte del canale Perazzeta e la viabilità per Marina di Alberese.

“Sono due interventi diversi, la cura di un centro storico e l’accesso al mare in un’area protetta – aggiunge Bai -, ma entrambi aumentano l’attrattività e la qualità della vita nella nostra provincia e sono un ulteriore segnale dell’attenzione che il governo regionale dedica ai nostri territori”.