GROSSETO – Un ampio intervento di manutenzione ordinaria ha interessato l’area di Casotto Pescatori, nel comune di Grosseto (Uio Pianura Grossetana).

I tecnici del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud hanno portato a termine la trinciatura della vegetazione e la riprofilatura della sezione nei punti più critici per mitigare il rischio idraulico di questa zona della Maremma.

I lavori, tra gli altri, hanno interessato i fossi Squartapaglia, Pidocchino, dei Pescatori e San Giovanni.

Le operazioni rientrano nel piano delle attività di bonifica e sono state svolte secondo le indicazioni fissate dalla Regione Toscana.