GROSSETO – Mentre il mondo intero stava aspettando nuovo capitolo di Gta della saga Rockstar dopo ben tredici anni, noi de Il Giunco abbiamo provato a immaginare la mappa della provincia di Grosseto trasformata in un videogioco open-world. Tra scorci simili alla Florida e dinamiche tutte nostre.

Ogni volta che esce un nuovo trailer di Grand Theft Auto VI, milioni di giocatori passano ore ad analizzare ogni singolo fotogramma: i riflessi sull’asfalto bagnato, i fenicotteri che volano sulle paludi di Leonida, le auto sul lungomare e il caos delle strade statali. Eppure, guardando bene quelle immagini, a un osservatore maremmano viene spontaneo un dubbio: siamo sicuri che gli sviluppatori di Rockstar Games non avrebbero potuto creare una mappa simile tra Grosseto e Castiglione della Pescaia?

Se ci si pensa, gli elementi estetici ci sono tutti. Le zone umide delle Everglades ricordano da vicino la Diaccia Botrona al tramonto, magari sostituendo gli alligatori con nutrie e fenicotteri rosa, mentre i lunghi viali costieri tra pinete e stabilimenti balneari possono essere “paragonati” a quelli di Vice Beach.

Ma il vero salto di qualità ci sarebbe stato se Rockstar avesse deciso di importare non solo i paesaggi, ma anche le dinamiche quotidiane della nostra provincia. Perché in un ipotetico Gta: Maremma il protagonista avrebbe avuto un nome come Ivano e molte auto da poter rubare sarebbero state un modello Panda, non molto adatte per i grandi inseguimenti.

La mappa e gli spostamenti

Nei videogiochi open-world la libertà di movimento è tutto. In provincia di Grosseto, però, la geografia impone le sue regole:

La variante Aurelia – Altro che inseguimenti a 250 chilometri orari. Qui la vera prova di abilità è gestire i restringimenti di carreggiata, i cantieri eterni e l’improvviso compattamento del traffico.

Il “viaggio rapido” – Una funzione comodissima nei videogiochi, praticamente inesistente nella realtà quando si tratta di collegare la costa ai paesi collinari e montani, poiché serve pianificazione, pazienza e un pieno fatto per tempo.

Le missioni secondarie

Ogni capitolo di Gta è celebre per le sue attività extra, spesso bizzarre, che allungano la vita del gioco. Nella versione maremmana sarebbero decisamente più realistiche, ma non per questo meno impegnative:

La gestione dei parcheggi estivi – Una sfida di pura strategia. Arrivare a Cala Violina, sul lungomare di Castiglione o a Marina di Grosseto a metà luglio richiede tempismo perfetto e una conoscenza approfondita delle stradine secondarie per evitare di girare a vuoto fino all’ora di cena.

La fauna selvatica come variabile imprevista – Chi guida di notte sulla Scansanese o lungo le strade dell’interno sa che la concentrazione deve restare sempre al massimo. Non ci sono posti di blocco, ma l’attraversamento improvviso di un branco di cinghiali resta uno degli eventi casuali più temuti.

Il divario digitale – Se l’obiettivo è scaricare i 150 gigabyte del gioco al day one, l’esperienza cambia radicalmente a seconda di dove ci si trova. In centro a Grosseto è questione di minuti; in alcuni borghi dell’entroterra, invece, la barra di avanzamento diventa una prova di resistenza zen.

Quindi, in un mondo ipotetico, se la Rockstar avesse scelto Grosseto, il gioco sarebbe durato troppo poco: con le buche sull’Aurelia e il traffico estivo, la metà dei giocatori avrebbe spento la console dopo dieci minuti per noia o per disperazione. Nel dubbio però è sempre bello fantasticare su come sarebbe stato, e voi cosa ne pensate? Ci giochereste?