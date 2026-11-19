FOLLONICA – Nuovi investimenti per migliorare il decoro urbano, la manutenzione degli spazi pubblici e la mobilità cittadina. Il Comune di Follonica ha approvato le variazioni al bilancio e al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, introducendo nuove risorse per la cura della città e inserendo nella programmazione il progetto del nuovo terminal degli autobus di via Amendola, per un investimento previsto di 780mila euro.

Tra le novità anche 100mila euro destinati all’acquisto di arredi pubblici e alla segnaletica, oltre al rifinanziamento del servizio di decoro urbano per garantire interventi rapidi di manutenzione nei quartieri.

Nuovo terminal autobus in via Amendola: investimento da 780mila euro

Uno degli interventi più importanti riguarda la mobilità cittadina. Con la variazione approvata, entra ufficialmente nel Programma triennale delle opere pubbliche il nuovo terminal degli autobus di via Amendola, un progetto atteso da molti anni.

L’investimento previsto è di 780mila euro e punta a realizzare un nodo intermodale capace di collegare treni, autobus, automobili e percorsi ciclopedonali.

L’opera assume particolare rilevanza dopo la riqualificazione della piazza della stazione ferroviaria e rappresenta un ulteriore passo verso una migliore organizzazione dei collegamenti e dell’accessibilità alla città.

L’obiettivo è rendere più agevoli gli spostamenti per residenti, pendolari e turisti, creando un punto di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto.

Centomila euro per arredi pubblici e segnaletica

La variazione di bilancio prevede anche 100mila euro da investire entro la fine dell’anno per migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi pubblici.

Nel dettaglio, 90mila euro saranno destinati all’acquisto di nuovi arredi urbani, mentre i restanti 10mila euro serviranno per interventi sulla segnaletica.

Risorse che si aggiungono agli interventi di manutenzione già programmati e che puntano a rendere più curati e accessibili gli spazi della città.

Nella foto l’assessore Sandro Marrini

Decoro urbano, confermato il servizio di manutenzione rapida

Tra le misure approvate figura anche il rifinanziamento del servizio di decoro urbano, introdotto dall’Amministrazione comunale per intervenire tempestivamente sulle criticità segnalate nel territorio.

Il servizio, secondo quanto riferito dal Comune, ha già consentito di risolvere numerosi problemi di manutenzione, raccogliendo riscontri positivi da parte dei cittadini.

«Quando abbiamo deciso di attivare questo servizio volevamo soprattutto dare risposte più rapide alle esigenze di manutenzione che quotidianamente emergono in città – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – I risultati ci hanno dato ragione: oggi disponiamo di uno strumento operativo che ci consente di intervenire tempestivamente, evitando che anche piccoli problemi rimangano irrisolti per troppo tempo. Abbiamo deciso di consolidarlo perché la qualità di una città non dipende soltanto dalle grandi opere, ma anche dalla capacità di prendersene cura ogni giorno».

Marrini: «Spazi più curati e un sistema di trasporto più efficiente»

Sull’importanza degli investimenti interviene anche Sandro Marrini, assessore al Decoro pubblico, Verde e Mobilità, che sottolinea il valore degli interventi per la vivibilità dei quartieri e per il miglioramento dei collegamenti cittadini.

«La conferma del servizio decoro e i nuovi stanziamenti per gli arredi pubblici ci permettono di proseguire un lavoro concreto sulla vivibilità dei quartieri – spiega Marrini – Vogliamo spazi più curati, funzionali e accessibili, perché anche interventi relativamente piccoli possono incidere molto sulla qualità della vita».

L’assessore evidenzia poi il significato dell’inserimento del nuovo terminal autobus nella programmazione comunale.

«È un intervento che Follonica attende da tempo e che oggi assume ancora più importanza dopo la riqualificazione della piazza della stazione. L’obiettivo non è soltanto dare una sistemazione adeguata agli autobus, ma realizzare un sistema di interscambio che renda più semplici gli spostamenti tra i diversi mezzi di trasporto».

«Un investimento che contribuirà a migliorare l’organizzazione della mobilità cittadina e a completare la riqualificazione di uno dei principali punti di accesso a Follonica», conclude Marrini.