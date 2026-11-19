GROSSETO – Un weekend a Copenaghen come banco di prova per diventare autonomi. In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, la Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto ha organizzato un viaggio all’estero per adolescenti con diabete mellito di tipo 1.

Dal 13 al 15 novembre sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni sono partiti insieme a due medici, dottoresse Cristina Soci e Laura Farmeschi, e la coordinatrice infermieristica del reparto, Elisabetta Carone. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana, che ogni anno sostiene i campi educativi per bambini e ragazzi con diabete. Fa parte del percorso verso l’autonomia che l’Ambulatorio di Diabetologia pediatrica porta avanti da alcuni anni.

Il camposcuola per i bambini dagli 8 ai 13 anni insegna a gestire la malattia nella vita di tutti i giorni. Il campo itinerante per adolescenti, invece, ricrea le condizioni di una gita scolastica di più giorni e mette i ragazzi davanti alle situazioni che incontreranno da grandi.

“La prima prova arriva già in aeroporto – spiega la dottoressa Cristina Soci, responsabile della Diabetologia Pediatrica dell’ospedale Misericordia di Grosseto -. Ai controlli di sicurezza si passa con dispositivi tecnologici che spesso non possono andare sotto i raggi X e con farmaci liquidi come l’insulina.

Affrontare questo momento insieme ai propri diabetologi e a compagni di viaggio con le stesse esigenze è più rassicurante, ed è una prova generale per quando i ragazzi viaggeranno da soli. Una volta arrivati, ci sono orari, spostamenti e imprevisti diversi dal solito, un’attività fisica difficile da quantificare e cibi nuovi, consumati in tempi e modi poco prevedibili. Viverli in sicurezza dà ai ragazzi un’esperienza da riutilizzare in una gita scolastica o in un viaggio con la famiglia o gli amici”.

“Vogliamo dimostrare ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti e a tutti – sottolinea Susanna Falorni, direttrice UOC Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto – che con il diabete, con qualche accortezza in più, si può fare una vita normale: viaggiare, avere amici, assaggiare cibi diversi e imparare a farlo divertendosi.

Usciamo dall’ambulatorio per affrontare con loro le situazioni della vita, così che crescano più sicuri e sereni. Festeggiare la Giornata Mondiale del Diabete con i nostri ragazzi in viaggio è la gratificazione più grande per tutti noi, ed è anche un investimento sul loro benessere psicofisico”.

Dal 2019 la Diabetologia pediatrica di Grosseto organizza campi di tre giorni all’estero, a cui hanno partecipato oltre 80 ragazzi provenienti da tutta l’Area vasta Toscana sud est. In questi anni è cresciuto anche il numero di ragazzi che usano le nuove tecnologie per il diabete.

Chi si somministra l’insulina più volte al giorno porta comunque un sensore che controlla la glicemia 24 ore su 24. Gli altri usano un microinfusore collegato al sensore che, grazie a un algoritmo, eroga la giusta quantità di insulina in base ai parametri impostati con il diabetologo.