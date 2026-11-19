CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nel turno infrasettimanale della quinta giornata, non basta un buon secondo tempo alla Blue Factor: al Casa Mora la Veneto gas & power Valdagno batte 6-3 il Castiglione, dopo aver dominato i primi 25′ chiusi avanti per 5-0. Il match si sblocca dopo 4′: la scheggia Sanches converge da destra e spara un missile che buca Saitta, 1-0. Trenta secondi e Seixas interviene da dietro sull’incursione di Esquibel in area, provocando il rigore. Viera ferma il tiro dello stesso Esquibel.

Un minuto dopo Escobar commette fallo su Francesco Crocco beccandosi il blu. Il Castiglione si difende bene, ma a un secondo dalla fine del power play il tiro di Seixas fa carambolare la pallina sul pattino di Amato e la deviazione batte ancora Saitta, 2-0. Ancora un minuto e Francesco Crocco ben servito da Sanches in ripartenza, insacca il 3-0. Il Castiglione prova la difesa a zona: Seixas cannoneggia e sul secondo palo il tocco vincente è di Tomba per il 4-0. Sono trascorso 11 minuto e mezzo. Il fallo di Lasorsa in attacco su Sanches costa il blu all’attaccante biancoceleste, e questa volta il Castiglione resiste al power play veneto. Nel finale di tempo Amato commette fallo su Piccoli e provoca il rigore. Saitta sventa due volte sulle conclusioni di Sanches.

Nella ripresa Mascharenhas e Achilli cambiano i portieri e proprio Vallortigara aggancia Lasorsa: il tiro di rigore di Lasorsa è parato, ma sulla ribattuta l’alza e schiaccia sempre di Lasorsa s’infila per il 5-1. Moura da dietro porta serve il liberissimo Seixas che appena dentro l’area fa secco Ciupi per il 6-1. Al 13′ Tomba aggancia Raffaelli lanciato e provoca la punizione di prima. Escobar dopo qualche finta segna il 6-1. Sull’entusiasmo sempre Escobar recupera una pallina vagante a destra e il diagonale da posizione defilata vale il 6-3. Il ritmo cala decisamente con il Castiglione che rimane concentrato. Sanches si prende il secondo giallo che vale il blu a 4′ dalla fine. Moura non sfrutta la punizione del decimo fallo maremmano, Ciupi para. Stessa cosa fa Vallortigara sul decimo fallo veneto, fermando Escobar. E’ l’ultima emozione. Sabato trasferta proibitiva per la Blue Factor al Cà Dolfin contro il Bassano.

A1, Blue Factor Castiglione-Vgp Valdagno 3-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Rafello Ciupi; Samuel Amato, Brando Santoni, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel, Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

VPG VALDAGNO: Rodrigo Gomes Ferreira Batista Viera, Filippo Vallortigara; Marco Tomba, Nicolò Crocco, Diogo Miguel Dos Santos Seixas, Giulio Piccoli, Tiago Manuel Barbosa Sanches, Francesco Crocco, Miguel Lobo Pinto De Moura, Luca OOnofrio Mezzina. All. Frederico Atayade Correia De Azevedo Mascarenhas.

ARBITRI: Luca Molli e Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (0-5) 4’04 Sanches (V), 7’55 Seixas (V), 8’53 F.Crocco (V), 10’47 e 11’34 Tomba (V); st 0’53” Lasorsa (C), 4’12 Seixas (V), 13’42 e 14’25 Escobar (C).

La classifica:

Hockey Bassano (5) 15 punti; Trissino (4), Hrc Monza (5) 12; Valdagno (5) 10; Cgc Viareggio (4), Follonica (4), Sarzana (4) 7; Aw Lodi (5), Azzurra Novara (4) 6; Roller Matera (5) 2; Castiglione (5), Pumas Viareggio (5) 1; Versilia HockeyForte (5) 0