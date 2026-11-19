ORBETELLO – Il gruppo consiliare Alternativa Orbetello non parteciperà alla seduta del Consiglio comunale convocata per venerdì 20 novembre. La decisione arriva dopo che l’amministrazione ha respinto la richiesta di rinvio avanzata dal gruppo in vista dello sciopero generale nazionale proclamato per la stessa giornata.

Al centro della contestazione c’è la scelta di mantenere la convocazione nonostante la mobilitazione sindacale indetta dalla Cgil, insieme ad altre sigle e alle rappresentanze studentesche. Secondo Alternativa Orbetello, questa decisione limita la possibilità per i lavoratori del Comune, il personale coinvolto nel funzionamento dell’aula e gli stessi consiglieri di aderire allo sciopero o partecipare alle manifestazioni.

La questione della mozione sull’Aurelia

Il gruppo sottolinea inoltre le conseguenze della mancata proroga sui lavori preparatori relativi a uno dei principali punti all’ordine del giorno: la mozione sulla Strada statale Aurelia presentata da Alternativa.

Secondo i consiglieri, dopo mesi di confronto erano state create le condizioni per arrivare a un testo condiviso anche con le forze di maggioranza. Una scelta, spiegano, maturata nella volontà di privilegiare il dialogo istituzionale rispetto alla presentazione autonoma della proposta originaria.

«Nonostante un atteggiamento costantemente propositivo e orientato alla ricerca di una sintesi utile per il territorio comunale di Orbetello e non solo – dichiara il gruppo – l’Amministrazione ha scelto di chiudersi, rifiutando un rinvio dettato dal buon senso e dal rispetto per una giornata di mobilitazione generale».

«Ostacolato l’esercizio di un diritto fondamentale»

Alternativa Orbetello contesta quindi la scelta di convocare l’assemblea proprio nel giorno dello sciopero: «Significa ostacolare l’esercizio di un diritto fondamentale e mortificare il percorso di condivisione avviato su un tema cruciale come quello della Strada statale Aurelia».

Il gruppo conferma dunque che non sarà presente alla seduta di venerdì e ribadisce la propria contrarietà alla gestione dei lavori consiliari, chiedendo all’amministrazione maggiore attenzione verso le prerogative dei consiglieri, dei lavoratori e dei cittadini.