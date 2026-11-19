CASTELL’AZZARA – Il Comune di Castell’Azzara ha concluso i lavori di riqualificazione dello stadio comunale e del campo polivalente. L’intervento, realizzato dall’Amministrazione comunale con il cofinanziamento della Regione Toscana, restituisce al paese un complesso sportivo più accessibile per gli atleti, le famiglie e i tifosi che seguono la squadra dagli spalti.

L’investimento complessivo di 362.000 euro ha permesso di rifare l’impianto di illuminazione, abbattere gran parte delle barriere architettoniche e completare una serie di interventi di manutenzione. Per la cura del terreno di gioco è stato installato un sistema automatico di irrigazione. Dello stesso investimento fa parte anche la realizzazione del campo da padel, che offre ai cittadini la possibilità di praticare una disciplina in più all’interno del complesso comunale.

«Siamo felici e orgogliosi di aver restituito questi spazi alla nostra comunità. Il primo pensiero va all’Asd Castell’Azzara, ai giocatori, ai dirigenti e a chi dedica tempo ed energie alla squadra», dichiara il sindaco Tullio Tenci. «Lo stadio è il luogo dove ci si ritrova per la partita e dove, durante la settimana, i ragazzi si allenano per arrivare pronti a quell’appuntamento. Vederli scendere in campo nel nostro stadio rinnovato è una soddisfazione. Da cittadini e da tifosi auguriamo al Castell’Azzara di raggiungere traguardi importanti. Saremo sugli spalti a fare il tifo per loro».

La riqualificazione dello stadio e del campo polivalente segue la riapertura della piscina comunale, tornata ad accogliere i cittadini la scorsa estate dopo la chiusura che durava dal 2019. Per il recupero della piscina l’investimento complessivo è stato di 483.000 euro. Con la riapertura estiva e la conclusione dei lavori al complesso sportivo, tornano così a disposizione del paese più spazi dove allenarsi, incontrarsi e trascorrere il tempo libero.

Accanto agli investimenti per lo sport, proseguono gli interventi dell’Amministrazione sulle strutture pubbliche e sulle infrastrutture del territorio. Sono iniziati i lavori alla RA, per un importo di 200.000 euro, mentre nel centro storico è in corso il rifacimento della rete fognaria, per circa 70.000 euro. Sul fronte della viabilità, infine, la Regione Toscana ha approvato un finanziamento di 175.930,47 euro per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento sulla strada Pitigliano–Santa Fiora, nel tratto compreso tra il cimitero e la località Madonnina.