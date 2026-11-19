FOLLONICA. Verso la messa in sicurezza idraulica del sottopasso di via Leopardi. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento e disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

L’opera, del valore complessivo di 658mila euro, come ricorda il Comune, nasce da un progetto promosso dall’attuale Amministrazione comunale.

Un progetto che ha ottenuto dalla Regione Toscana il finanziamento integrale dell’intervento, «grazie anche all’interessamento del consigliere regionale Luca Minucci» dice l’amministrazione in una nota.

I lavori contro gli allagamenti nel sottopasso

Il progetto prevede un sistema di intercettazione e raccolta delle acque meteoriche che interessano il sottopasso, il loro convogliamento in una nuova vasca di accumulo e il successivo sollevamento e scarico nel torrente Petraia. Una soluzione progettata per migliorare la gestione delle precipitazioni intense e ridurre il rischio di allagamento di uno dei principali collegamenti tra il centro cittadino e il resto della città.

«Gli allagamenti dei sottopassi sono un problema che Follonica conosce da decenni e che troppo spesso è stato considerato quasi inevitabile – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – Noi abbiamo scelto di affrontarlo concretamente, elaborando un progetto specifico e riuscendo a ottenere dalla Regione Toscana tutte le risorse necessarie per realizzarlo».

«È un risultato importante, perché dimostra che anche problemi storici possono essere affrontati quando ci sono idee, capacità progettuale e la determinazione di trovare i finanziamenti. L’obiettivo è garantire al centro cittadino una via di collegamento il più possibile sicura anche in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, evitando quelle situazioni di isolamento che in passato si sono ripetute più volte».

L’approvazione del progetto esecutivo arriva dopo il completamento delle necessarie procedure autorizzative, comprese quelle di Rete ferroviaria italiana e della Regione Toscana. È stata inoltre acquisita la disponibilità anticipata dell’area interessata dalla realizzazione della vasca di accumulo, di proprietà di E-Distribuzione, nelle more del perfezionamento della relativa permuta.

«Con questo provvedimento passiamo dalla progettazione alla fase di affidamento dei lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti – Si tratta di un intervento tecnicamente complesso, che ha richiesto il coordinamento con diversi soggetti e l’acquisizione di specifiche autorizzazioni».

«Il sistema previsto consentirà di intercettare le acque prima che si accumulino nel punto più basso della sede stradale, raccoglierle in una vasca di compensazione e trasferirle nel torrente Petraia attraverso un impianto di sollevamento – conclude – È una soluzione che punta a migliorare concretamente la capacità di gestione delle acque durante le piogge più intense. Adesso l’obiettivo è completare rapidamente la gara e arrivare all’apertura del cantiere».

L’intervento si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale per affrontare le criticità idrauliche del territorio attraverso opere mirate, con particolare attenzione alla sicurezza della viabilità e alla continuità dei collegamenti urbani.