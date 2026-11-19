GROSSETO – Allerta arancione per vento forte e mareggiate sulla costa toscana e nell’Arcipelago per domani, venerdì 20 novembre. A emettere l’avviso è stata la sala operativa della Protezione civile regionale, alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un ulteriore rinforzo dei venti di Libeccio, con raffiche che potranno superare i 100 chilometri orari nelle zone costiere e sulle isole.

L’allerta interessa anche il litorale della provincia di Grosseto e le isole dell’Arcipelago toscano, dove sono attese condizioni meteorologiche particolarmente difficili, soprattutto per quanto riguarda il vento e il moto ondoso.

Già nella giornata di oggi, giovedì 19 novembre, è in vigore un’allerta gialla per vento e mareggiate, mentre sulla Toscana nord-occidentale è stata emessa anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Vento forte e mareggiate: le previsioni per giovedì e venerdì

Secondo le previsioni diffuse dalla Regione Toscana, oggi il Libeccio soffierà con raffiche comprese tra 70 e 100 chilometri orari sull’Arcipelago, lungo la costa, sui crinali appenninici e sui versanti sottovento.

Nelle altre zone della regione sono previste raffiche fino a 60-80 chilometri orari in collina e fino a 40-50 chilometri orari in pianura. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione del vento nelle aree interne.

La situazione potrebbe diventare più critica domani, venerdì 20 novembre, quando sono previsti forti venti da ovest e sud-ovest, con raffiche temporaneamente superiori ai 100 chilometri orari sulla costa centrale e nell’Arcipelago, in particolare sulle isole d’Elba, Capraia e Gorgona.

Le condizioni del mare saranno caratterizzate da un’intensificazione del moto ondoso, tanto da determinare l’innalzamento del livello di allerta da giallo ad arancione per le mareggiate.

Allerta anche in Maremma

L’avviso della Protezione civile riguarda direttamente anche la Maremma, con particolare attenzione alle località costiere e alle isole.

La combinazione tra vento forte e mareggiate potrà determinare condizioni difficili lungo il litorale grossetano. L’evoluzione della situazione sarà seguita dal sistema regionale di Protezione civile, già impegnato nella gestione delle criticità provocate dal maltempo.

Frane e fiumi sotto osservazione in Toscana

Intanto il maltempo sta già provocando problemi in altre zone della Toscana. La Protezione civile regionale segnala interventi in corso, in particolare nel territorio di Bagni di Lucca, dove si è verificata una frana.

Sotto osservazione anche l’Ombrone pistoiese, che ha raggiunto il secondo livello di guardia a Ponte alle Vanne. Il livello del fiume risulta inoltre in aumento a Poggio a Caiano, a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio.

Il sistema regionale di Protezione civile continua a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e le possibili conseguenze sul territorio.