GROSSETO – La decisione di rimandare è arrivata nell’ultima riunione del tavolo politico del centrodestra che si è tenuta nei gironi scorsi. Si è deciso di non decidere e di rinviare la scelta del candidato sindaco del coalizione di centrodestra per il comune di Grosseto a gennaio 2027.

Per il momento nessuno dei partiti e dei movimenti civici ha voluto forzare. La discussione sul futuro candidato del centrodestra non dipende soltanto dal livello locale, ma entrerà anche nel “gioco” regionale sulle candidature delle città che vanno al voto in Toscana e se non si riuscisse a trovare un accordo a Firenze, la “questione Grosseto” potrebbe finire anche sul tavolo nazionale. Insomma fino ad anno nuovo il centrodestra resta in stallo.

Resta una corsa a due: Agresti e Rossi

Per il momento restano due le soluzioni su cui si dovrà orientare il centrodestra: Luca Agresti, Forza Italia, che da luglio ha è in corsa come possibile candidato grazie anche al lancio del suo segretario nazionale Antonio Tajani; l’altro nome forte del centrodestra è l’onorevole Fabrizio Rossi, Fratelli d’Italia, che anche direttamente ha confermato di aver ricevuto la “chiamata” dal partito per mettersi a disposizione.

Durante il tavolo politico c’è stato anche qualche momento di tensione e da alcune ricostruzioni uno delle componenti centrista della coalizione avrebbe abbandonato i lavori in polemica proprio sul rinvio della decisione.

La decisione del sindaco di lasciare in anticipo

E così mentre ancora non vengono sciolte le riserve sul futuro candidato, sul futuro vi Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che con le lacrime agli occhi ha celebrato l’inizio del suo ultimo periodo natalizio alla guida della città, è ormai scritto: il sindaco di Grosseto si dimetterà con un paio di mesi di anticipo rispetto alla fine del suo mandato, per garantirsi la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche che potrebbero essere anticipate insieme alle amministrative di primavera prossima o tenersi alla scadenza del mandato parlamentare a ottobre 2027.

Centrodestra in stand by, Centrosinistra pure

Discussione rinviata e spazio ai programmi. In attesa di definire chi sarà il leader della coalizione e anche che tipo di scelte farà, perché un conto è avere un candidato più di centro e uno più spostato a destra, il tavolo dovrà concentrarsi sui programmi e sui progetti della città.

A lavoro sui programmi anche il centrosinistra che dopo la “convention” Pd del 25 ottobre scorso, continua a promuovere il confronto su idee e nuove prospettive per Grosseto e per le frazioni. Anche nel caso del cosidetto “campo Progressista” che va da Rifondazione Comunista ad Azione non è stato ancora individuato il candidato sindaco. In questo l’intenzione è di arrivare alla definizione della candidatura a sindaco del centrosinistra entro Natale.

Insomma se Babbo Natale porterà il candidato al centrosinistra, la Befana lo porterà al centrodestra.