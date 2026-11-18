GROSSETO – Sarà un fine 2026 all’insegna del pugilato e sotto la firma dell’organizzazione Rosanna Conti Cavini. A livello di appuntamenti sta prendendo forma un programma di assoluta valenza che vedrà impegnata la promoter internazionale e il suo staff su più fronti.

In ordine cronologico il primo appuntamento è fissato per il 27 novembre in Germania. I riflettori dell’Europa-Park Arena di Rust si accenderanno sul match valevole per il titolo Europeo dei pesi massimi (EBU). Sul ring salirà lo sfidante Eduardo Giustini, pugile assistito dalla manager Monia Cavini, per affrontare il campione in carica: il kossovaro Labinot Xhoxhaj ancora imbattuto.

L’8 dicembre, invece, sono in programma i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Tra gli eventi che rientrano nelle celebrazioni c’è anche la riunione di Tivoli, organizzata dalla RCC Boxe e in programma al Palasport Paolo Tosto. Il clou della serata metterà in palio due titoli italiani: il primo è al femminile, con Lisa Brozzi che affronterà Cristina Garganese nei pesi gallo, mentre il secondo, al maschile, porterà sul ring un altro pugile della scuderia RCC Boxe, ovvero Miguel Bachi, che lancerà l’assalto al titolo italiano affrontando Ovidiu Enache sulla lunghezza delle dieci riprese.

Infine la data del 20 dicembre, anche questa molto interessante, perché ad Amatrice si terrà un’altra riunione organizzata dalla Rosanna Conti Cavini Boxe in collaborazione con la Pugilistica Grossetana. Nella circostanza l’evento clou riguarderà il campionato italiano dei pesi leggeri, con il campione in carica Francesco Acatullo chiamato a difendere il titolo contro Mauro Loli.