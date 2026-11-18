GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 20 novembre alle 8:30.

Di seguito le proposte trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Comunicazione verbale seduta del 26 ottobre 2026 – presa d’atto.

Accordo per la costituzione del diritto di superficie per la durata di anni 30 e di cooperazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di un parcheggio scambiatore.

Mozione “Bretella sud – accelerazione dell’iter e coinvolgimento di provincia di Grosseto e Regione Toscana per la realizzazione e il finanziamento del nuovo asse viario tra Aurelia sud e via dei Barberi”, presentata dal consigliere Pizzuti (liberali, socialisti e riformisti).

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw