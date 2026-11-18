MASSA MARITTIMA. La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi esprime soddisfazione per l’incontro che si è svolto ieri, 17 novembre, nel pomeriggio, all’ospedale Sant’Andrea, con il nuovo direttore della Asl Toscana Sud Est Dario Rosini e i sindaci delle Colline Metallifere.

Presente per il Comune di Massa Marittima anche Grazia Gucci, assessora alla Sanità e alle Politiche sociali. La riunione è stata preceduta da un colloquio del direttore con i professionisti sanitari del Sant’Andrea.

«Ho apprezzato la disponibilità all’ascolto e la volontà di collaborare con i sindaci per un coordinamento stabile tra azienda e territorio, – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – presupposto fondamentale per affrontare nel modo corretto le criticità. Rosini ha illustrato le linee strategiche di mandato, sottolineando l’importanza di riorganizzare i servizi per far funzionare al meglio ciò che già abbiamo e di renderli più facilmente accessibili».

«Fondamentale, in questo quadro – prosegue – la soddisfazione del bisogno di salute dei cittadini, con il medico di base che deve tornare a svolgere il ruolo di filtro e di primo punto di riferimento. Tra le priorità indicate quella di arrivare al pieno funzionamento delle Case della Comunità, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e una gestione più efficace delle urgenze, tra emergenza e cronicità».

Ospedale e modello sanitario

«Sul fronte ospedaliero – prosegue Irene Marconi – le linee strategiche illustrate da Rosini si danno tra gli obiettivi quello di abbattere le liste d’attesa, soprattutto in chirurgia, con la messa a regime delle sale operatorie, secondo un modello che prevede di concentrare gli interventi ad alta complessità nella struttura ospedaliera di Grosseto e di trasferire quelli meno complessi negli ospedali satellite, per valorizzare tutte le strutture periferiche, facendole lavorare a pieno regime e aumentando i volumi di attività. Nessuna modifica nelle urgenze chirurgiche: le urgenze chirurgiche restano gestite dove si presentano, per garantire tempestività e sicurezza».

«Un modello che, una volta a regime, dovrà essere valutato nella sua piena applicazione, con un confronto costante con i territori – conclude la sindaca Marconi – Infine, è stata sottolineata la necessità di una maggiore attenzione al periodo estivo, soprattutto sulla costa, dove l’aumento della popolazione presente mette sotto pressione servizi sanitari e di emergenza-urgenza. La presenza di tutti i sindaci dei comuni delle Colline Metallifere dimostra l’importanza trasversale della sanità nei temi del dibattito politico. Il Comune di Massa Marittima continuerà a seguire con attenzione l’attuazione delle linee strategiche annunciate, mantenendo aperto il dialogo con l’Azienda Sanitaria nell’interesse dei cittadini».