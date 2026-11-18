GROSSETO – Una due giorni per ricordare un grande atleta che ha fatto la storia del pugilato non solo maremmano. Sabato 21 e domenica 22 novembre, a partire dalle 14, la Biblioteca Comunale Chelliana ospiterà il primo Memorial in ricordo di Alessandro Scapecchi, ex campione italiano dei leggeri e super leggeri, ad un anno dalla scomparsa. L’evento si svolgerà nell’aula magna della biblioteca ed è organizzato dal presidente pro-tempore del Circolo Culturale Filatelico di Castiglione della Pescaia Rolando Giannone, in collaborazione con Poste Italiane. Nel corso del memorial verranno presentate ed annullate con francobollo le cartoline a lui dedicate.

Il ricavato verrà evoluto in beneficienza all’associazione La Farfalla Cure Palliative. All’apertura dell’evento, verranno proiettati filmati sulla carriera pugilistica di Alessandro.

“Spero che la città di Grosseto accolga con piacere questa iniziativa – ha commentato Gessica, la figlia del pugile grossetano – e che parteciperanno in molti per aiutare, con un piccolo contributo, la nostra città”.