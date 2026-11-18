GROSSETO – Scendono i prezzi del carburante e, come ormai da tempo consuetudine, sono gli impianti Conad a trascinare la piazza verso il basso. A Grosseto la benzina in modalità self scende infatti sotto la soglia di 1,9 euro al litro, un livello che gli automobilisti non vedevano da tempo.

La benzina sotto 1,9 euro

Il prezzo più basso in città, stando ai dati comunicati al ministero delle Imprese e del made in Italy e consultabili sull’Osservatorio prezzi carburanti, è quello del distributore Conad self 24 ore di via Scansanese, dove la benzina self costa 1,897 euro al litro. L’ultimo aggiornamento del prezzo è di stamani, alle 9,05.

Negli altri impianti il prezzo è un poco superiore. Da Easy Service, in via Ecuador, la benzina self è a 1,919 euro, mentre al distributore di viale Caravaggio si paga 1,928 euro. La differenza con il Conad è dunque di circa due o tre centesimi al litro. In modalità servito i prezzi salgono a 2,019 euro in via Ecuador e a 2,028 euro in viale Caravaggio.

Il gasolio resta sopra i 2 euro

Più lenta, per ora, la discesa del gasolio. Il prezzo self più basso è ancora quello del distributore di via Scansanese, a 2,147 euro al litro. Seguono via Ecuador con 2,159 euro e viale Caravaggio con 2,165 euro. In modalità servito si va da 2,259 euro in via Ecuador a 2,265 euro in viale Caravaggio. Sull’Aurelia sud, all’impianto Tamoil al chilometro 185,500, il gasolio servito costa 2,269 euro.

Gpl e metano

Chi viaggia con carburanti alternativi trova il gpl a 0,759 euro al litro in via Ecuador e a 0,795 euro in viale Caravaggio. Il metano è a 1,999 euro al chilo nell’impianto di via Scansanese.

Prezzi da controllare prima del pieno

I prezzi esposti nell’Osservatorio sono quelli comunicati dai gestori e possono variare nel corso della giornata.