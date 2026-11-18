FOLLONICA – Il sindaco Matteo Buoncristiani non ha comunicato ai cittadini che il Tar ha ordinato al Comune di Follonica di adottare il piano operativo entro 120 giorni. Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella, tornando sulla sentenza di cui Il Giunco ha già dato notizia al LINK.

Chi ha dato la notizia

La sentenza, riferiscono i consiglieri, è emersa questa mattina in commissione urbanistica, durante la discussione sul piano della costa. A richiamare l’attenzione sul pronunciamento è stato un consigliere di maggioranza e non il sindaco, che a loro giudizio «avrebbe invece dovuto comunicare immediatamente ai componenti della commissione urbanistica quello che il Tar aveva deciso».

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha accolto il ricorso di un privato e ha imposto al Comune di concludere entro 120 giorni il procedimento di adozione del piano operativo. Ha individuato anche un commissario ad acta, che interverrà in caso di ulteriore inadempienza.

«Un pronunciamento politicamente pesante»

Per Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella si tratta di «un pronunciamento politicamente pesante, che conferma le preoccupazioni che solleviamo da mesi come opposizione». I consiglieri sostengono che l’amministrazione non sia riuscita a portare a termine il percorso sul piano operativo «ma nemmeno a iniziarlo», tanto da rendere necessario l’intervento del giudice amministrativo per fissare una scadenza. «Una vicenda di questa rilevanza – aggiungono – richiede una risposta politica e un’assunzione di responsabilità di fronte alla città». Dopo quasi due anni e mezzo di governo, affermano, «gli annunci non bastano più: servono risposte e atti concreti».

I consiglieri ricordano poi che il percorso per il piano strutturale e per il piano operativo era stato avviato nel novembre 2019 dalla precedente amministrazione, che aveva concluso il mandato con il piano strutturale approvato e il piano operativo ancora da adottare. Da giugno 2024 la responsabilità del governo della città è passata a Buoncristiani e alla sua maggioranza, che secondo l’opposizione «oggi devono spiegare perché, a distanza di quasi due anni e mezzo, il procedimento sia ancora fermo».

Il richiamo all’assessore Marrini

I consiglieri collegano la vicenda a quanto detto ieri in Consiglio comunale dall’assessore Sandro Marrini, intervenuto sul piano del verde. Marrini avrebbe sostenuto che spetta alla maggioranza, forte della vittoria elettorale, decidere quando dare attuazione al piano. Per Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni, Pecorini e Stella, la sentenza «dovrebbe suggerire a lui e all’intera Giunta che vincere le elezioni significa assumersi la responsabilità di governare, non disporre liberamente dei tempi dell’amministrazione, che appartengono alla collettività». E ancora: «Significa anche rispettare i procedimenti, assumere decisioni e rendere conto ai cittadini delle proprie scelte e dei propri ritardi».

«Se è pronto, lo porti in Consiglio»

L’opposizione ricorda che il sindaco ha dichiarato più volte che il piano operativo è pronto. «Se è così – si chiedono i consiglieri – perché non viene presentato ai consiglieri, discusso in commissione e portato finalmente in Consiglio per l’adozione? E soprattutto, perché la città non è ancora stata messa nelle condizioni di conoscere le scelte che riguardano il suo futuro?».

Il piano operativo, spiegano, è «lo strumento fondamentale per governare le trasformazioni di Follonica, definire le prospettive di sviluppo, tutelare il territorio e dare certezze a cittadini, professionisti e imprese». Per questo chiedono a Buoncristiani di indicare una data e di aprire la discussione oppure, se restano questioni da risolvere, «di avere la chiarezza di spiegare quali siano gli ostacoli e quali i tempi necessari per arrivare all’adozione».

La richiesta di partecipazione

I consiglieri chiedono inoltre «un vero percorso di partecipazione, con incontri pubblici che consentano ai cittadini di conoscere i contenuti del piano, discuterne le scelte e avanzare proposte prima che venga adottato». Secondo loro, i 120 giorni assegnati dal Tribunale amministrativo «non possono diventare un pretesto per comprimere il confronto democratico»: al contrario, la scadenza «rende ancora più urgente avviare subito il dialogo con la città».

«Follonica non può continuare ad aspettare – concludono –. Il sindaco chiarisca a che punto è il lavoro e quando intende portare il piano operativo in Consiglio. Se è davvero pronto, è arrivato il momento di dimostrarlo».