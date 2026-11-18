FOLLONICA – Entro 120 giorni dalla data di ieri (martedì 17 novembre) il Comune di Follonica dovrà concludere il procedimento di adozione del Piano operativo comunale. A stabilirlo è stato il Tribunale amministrativo regionale della Toscana che con la sentenza di ieri ha anche disposto che nel caso in cui i tempi non siano rispettati sarà il Dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Toscana, in qualità di commissario, a doversi occupare del piano operativo nei successivi 120 giorni.

Si tratta di un colpo di scena inatteso che è stato comunicato questo mattina durante la riunione della quarta commissione urbanistica dopo la segnalazione da parte del consigliere di Forza Italia Riccardo D’Ambra.

La decisione del tribunale è destinata ad accelerare il procedimento che non è ancora iniziato e che sarebbe dovuto essere preceduto, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dalla definizione del Piano della Costa (Piano unitario arenile demaniale). La riunione di stamattina infatti era dedicata proprio alla prima analisi del Piano della Costa.

«Abbiamo appreso stamattina di questa sentenza del Tar – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani, durante i lavori della commissione». Subito dopo la commissione è stata sospesa anche su richiesta di D’Ambra e di altri consiglieri che avevano sollevato la questione se servisse una pausa per analizzare il contenuto della sentenza e stabilire come proseguire i lavori.

Le preoccupazioni della minoranza

La notizia ha sollevato interrogativi soprattutto tra i consiglieri di opposizione, che hanno evidenziato i rischi legati a tempi così ristretti per uno strumento urbanistico destinato a incidere sul futuro della città. In particolare, è stata espressa la preoccupazione che la necessità di rispettare la scadenza possa portare all’adozione di un Piano operativo poco condiviso e non sufficientemente approfondito.

La minoranza ha sottolineato di non aver ancora ricevuto la documentazione relativa al nuovo Piano operativo e ha richiamato l’importanza del confronto nelle commissioni consiliari, soprattutto per quanto riguarda le aree di trasformazione e le destinazioni d’uso del territorio. È stato inoltre ribadito che l’urgenza imposta dalla sentenza non può comprimere il diritto dei consiglieri a conoscere e valutare approfonditamente gli atti prima di assumere decisioni che incidono sugli interessi dei cittadini. Con la sentenza del Tar, però, alcuni consiglieri hanno chiesto «se abbia ancora senso procedere con due percorsi paralleli, considerando l’obbligo di arrivare rapidamente all’adozione del Piano operativo».

La vicenda che ha portato al ricorso

La decisione, pubblicata il 17 novembre, è contenuta nella sentenza numero 2299/2026 della terza sezione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, che ha accolto il ricorso presentato da Carlo Stanghellini, assistito dall’avvocato Riccardo Tagliaferri, contro il Comune di Follonica, difeso dall’avvocato Domenico Iaria.

Tutto comincia nel 2019: l’avvio del nuovo Piano operativo

Per ricostruire la vicenda bisogna tornare all’11 novembre 2019, quando il Consiglio comunale di Follonica, con la deliberazione numero 47, approva l’avvio del procedimento per la variante al Piano strutturale e la contestuale formazione del nuovo Piano operativo comunale. Si tratta degli strumenti urbanistici attraverso i quali il Comune definisce le regole per la trasformazione e lo sviluppo del territorio, individuando anche le possibilità di intervento edilizio nelle diverse aree della città.

Il procedimento, tuttavia, non arriva alla conclusione nei tempi previsti. Una situazione che diventa determinante nella vicenda giudiziaria.

L’acquisto del terreno e il progetto edilizio

Il 23 giugno 2025 Carlo Stanghellini acquista, attraverso un atto pubblico, una quota pari all’80,50% di un’area situata a Follonica, in località Campi Alti al Mare, in via dei Pioppi. Il terreno, secondo quanto ricostruito nella sentenza, era classificato dal precedente Regolamento urbanistico, scaduto il 13 luglio 2016, come CP 11 – Edificazione di completamento.

Una classificazione che assume rilievo per il progetto edilizio del nuovo comproprietario, ma che fa riferimento a uno strumento urbanistico ormai scaduto e successivamente sostituito dal Piano strutturale adottato il 1° marzo 2024. Di fronte alla mancata conclusione del procedimento relativo al nuovo Piano operativo, il proprietario decide di rivolgersi formalmente all’amministrazione.