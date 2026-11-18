MONTE ARGENTARIO – Il nuovo decreto sul Piano Casa e le prospettive per affrontare l’emergenza abitativa saranno al centro del convegno organizzato da Ance Grosseto per venerdì 20 novembre all’Argentario Golf & Wellness Resort di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

L’incontro, dal titolo “Disposizioni per il Piano Casa e riqualificazione urbana”, inizierà alle 10 ed è aperto al pubblico, previa richiesta di partecipazione alla segreteria dell’associazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire le misure previste dal decreto e le possibili ricadute sul territorio provinciale. Per Ance Grosseto, infatti, il Piano Casa potrebbe rappresentare una prima risposta alla crisi abitativa, ma il diritto all’abitare richiede interventi strutturali e una strategia capace di coinvolgere diverse fasce della popolazione.

La casa come infrastruttura sociale

Secondo l’associazione, la casa non può essere considerata soltanto un prodotto immobiliare, un bene di consumo o un investimento finanziario, ma deve svolgere anche il ruolo di infrastruttura sociale, contribuendo alla coesione e alla stabilità della comunità.

Il tema riguarda diverse fasce della popolazione e comprende anche l’edilizia abitativa di sostituzione, legata a un mercato di livello economico più elevato. Ance sottolinea inoltre il legame tra politiche abitative, attrattività e competitività dei territori: la riqualificazione urbana può contribuire a trattenere sul territorio lavoratori, talenti e competenze.

Gli interventi e i relatori

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, seguito dall’intervento introduttivo di Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto.

Tra i relatori ci sarà Silvia Menichetti, della Direzione Edilizia e Territorio di Ance, che illustrerà nel dettaglio il decreto e il punto di vista degli imprenditori. Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, porterà la prospettiva delle amministrazioni comunali, mentre Corrado Natale, direttore di Epg Spa della Provincia di Grosseto, approfondirà l’attività dell’ente, i programmi previsti e il ruolo delle ex Iacp come soggetti attuatori convenzionati.

Il convegno è patrocinato da Ance Toscana e coinvolge imprenditori del settore, liberi professionisti e responsabili degli uffici tecnici degli enti locali. L’iniziativa è inoltre riconosciuta dagli ordini e dai collegi professionali collegati al comparto edilizio.

Per partecipare è necessario rivolgersi alla segreteria di Ance Grosseto.