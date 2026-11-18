MONTIERI – Si erano perse nel bosco e sono state ritrovate due donne, entrambe di 68 anni, che si erano perse in località Le Piane, nel comune di Montieri. Le ricerche erano iniziate intorno alle 14,30 di oggi.

L’allarme

Le due donne avevano perso l’orientamento mentre si trovavano in una zona boschiva. Sono comunque riuscite a telefonare alla sorella di una delle due, che ha poi chiesto l’intervento dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica, supportati dal nucleo cinofili. Per i sorvoli è stato fatto decollare anche l’elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Cecina.

La geolocalizzazione

Determinante è stata l’attività della sala operativa dei vigili del fuoco di Grosseto. Gli operatori sono riusciti a parlare al telefono con una delle due donne e hanno poi individuato la sua posizione esatta attraverso la geolocalizzazione dello smartphone.

Il ritrovamento

Le coordinate sono state trasmesse subito alla squadra di Follonica, che ha raggiunto le due donne e le ha accompagnate in una zona sicura. Sul posto erano presenti anche una pattuglia dei carabinieri e i carabinieri forestali.