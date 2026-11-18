GROSSETO – Il movimento fisico come strumento di supporto per affrontare la depressione e ritrovare il benessere psicologico. È il tema al centro di “Passi di Rinascita: Muovere il corpo per liberare la mente dalla depressione”, l’incontro pubblico promosso dalla Consulta dello Sport di Grosseto in programma mercoledì 25 novembre alle 17.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, in piazza Dante.

L’iniziativa approfondirà il rapporto tra attività fisica e salute mentale, attraverso gli interventi di professionisti ed esperti che porteranno contributi clinici, esperienze personali e testimonianze legate al valore dello sport nei percorsi di rinascita.

Gli interventi in programma

Ad aprire e condurre l’incontro sarà il dottor Giancarlo Pacifici, analista e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, docente e autore-conduttore di programmi televisivi dedicati alla psicologia.

Alle 18 interverrà il dottor Paolo Pisanelli, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. Alle 18.15 Ady Franchi presenterà Roberto Di Sante, giornalista de Il Messaggero e autore del libro “Corri. Dall’inferno a Central Park”, che parteciperà in collegamento online per raccontare il valore della corsa e del movimento nella propria esperienza personale.

Alle 18.30 sarà la volta del dottor Franco Simoni, testimone dello sport a Grosseto. A seguire sono previste le conclusioni dei lavori.

L’appuntamento vuole offrire un’occasione di confronto sul ruolo dell’attività sportiva come risorsa nei percorsi di benessere e recupero, mettendo in relazione competenze professionali ed esperienze dirette.