GROSSETO – Trasferta in grande stile per i giovani del Judo Grosseto, protagonisti al settimo Memorial Bruno Barni di Prato con un bel bottino di medaglie.

I biancorossi, guidati dai tecnici Andrea Casaglia e Riccardo Borracelli, hanno dato il massimo sfiorando una tripletta da applausi e dimostrando grinta, cuore e tecnica.

Due le medaglie d’oro maremmane: Gabriel Guidoni nella Categoria Fanciulli 28 kg e Massimo Borracelli nella Ragazzi 39 kg. Un preziosissimo argento inoltre per Guglielmo Catocci nella Categoria Ragazzi 44 kg.

“Siamo orgogliosissimi di voi – hanno commentato i tecnici grossetani – Avanti così, continuate a crescere e a far brillare i nostri colori”.