GAVORRANO – La Maremma si distingue nel settore del wedding planning. Ilaria Krismer, fondatrice di Green & Gold Weddings e originaria di Caldana, ha ricevuto il premio Best Planner Centro Italia 2026 durante la sesta edizione del Meet Up di Wedding Planners Pro, ospitato a Palazzo Brancaccio a Roma e organizzato dalla wedding planner pluripremiata a livello internazionale, Roberta Torresan.

(Foto credits: Vinci Wedding, Thats Amore Studio, Il White)

L’evento ha riunito wedding planner e professionisti provenienti da tutta Italia, confermandosi un’occasione di formazione, confronto e solidarietà. Nato come appuntamento benefico, anche quest’anno ha previsto una raccolta fondi destinata all’Ospedale Cristo Re di Roma. Il tema scelto per l’edizione 2026 è stato quello della rinascita, intesa come capacità di rinnovarsi, affrontare nuove sfide e continuare a crescere.

«Non mi aspettavo questo riconoscimento»

Il premio è arrivato inaspettatamente, suscitando grande emozione nella professionista maremmana.

«Quando ho sentito pronunciare il mio nome, non riuscivo quasi a crederci. Non mi aspettavo questo riconoscimento ed è stata un’emozione davvero grande», racconta Krismer. «Ho ripensato al percorso fatto, alle sfide affrontate, alla formazione continua, alle tante notti insonni e a tutte le volte in cui mi sono messa in discussione per crescere e migliorare».

Un risultato che rappresenta anche una conferma del lavoro svolto: «Ricevere questo premio è stata una bellissima conferma del lavoro che porto avanti ogni giorno, con passione, impegno e un profondo rispetto per le coppie che scelgono di affidarsi a me».

Dall’accoglienza ai matrimoni in Maremma

Oggi lavora con coppie italiane e internazionali, organizzando matrimoni soprattutto in Maremma e in Toscana. Il suo approccio privilegia eventi autentici e raffinati, costruiti intorno alla storia delle coppie e all’identità dei luoghi.

«La Maremma sta vivendo una nuova fase nel wedding»

Durante il Meet Up, Krismer ha avuto modo di confrontarsi con professionisti provenienti da diverse regioni, raccogliendo segnali positivi sulla crescente attenzione verso il territorio maremmano.

«Confrontandomi con fotografi e professionisti provenienti da altre regioni italiane, ho scoperto con grande piacere quanto si stia parlando della Maremma. Diversi fotografi mi hanno raccontato che vengono sempre più spesso a lavorare nel nostro territorio e che l’interesse per questa destinazione sta crescendo».

Un interesse che, secondo la wedding planner, può diventare un’opportunità di promozione: «Credo che anche la Maremma stia vivendo una nuova fase nel mondo del wedding. Non dobbiamo cambiare ciò che siamo, ma far conoscere sempre di più la bellezza dei nostri luoghi, la nostra cultura e la qualità dei professionisti che lavorano qui».

«Organizzare matrimoni in Maremma significa anche contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze», aggiunge.

Infine, Krismer dedica il riconoscimento alle persone che hanno accompagnato il suo percorso: «Questo premio porta il mio nome, ma appartiene un po’ anche alle coppie che mi hanno dato fiducia, ai professionisti con cui collaboro, alle persone che hanno sempre creduto in me e alla mia famiglia, che rappresenta il mio punto di riferimento».