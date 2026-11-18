GROSSETO. Nuova allerta meteo per la regione ma anche per la Maremma. Un’altra perturbazione di origine atlantica interesserà anche la Toscana nella giornata di giovedì 19 novembre, previsti pioggia e temporali sparsi. Sarà interessata tutta l’area nord-occidentale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di giovedì nelle zone di nord-ovest. Emesso anche un codice giallo per vento valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di giovedì per Arcipelago, costa, zone appenniniche e versanti sottovento all’Appennino. Esteso fino alla mezzanotte di giovedì il codice giallo per mareggiate su costa livornese e Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo