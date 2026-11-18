GROSSETO – Un uomo è stato investito oggi pomeriggio, poco dopo le 17, sulla strada dei Laghi, nella zona di Roselle, nel comune di Grosseto. Stava percorrendo la strada a piedi quando è stato colpito da un veicolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha poi trasportato in ospedale.

Le condizioni

In un primo momento la situazione era sembrata più seria, ma le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.