SORANO – I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sorano sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, nel centro storico del paese per l’incendio di una canna fumaria. Il fuoco ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Non si registrano feriti.

Lo spegnimento

La squadra di Sorano ha provveduto alle operazioni di spegnimento, in attesa dell’arrivo della prima partenza del distaccamento di Orbetello.

I controlli con la termocamera

I vigili del fuoco di Orbetello hanno poi effettuato le verifiche sul solaio in legno attraversato dalla canna fumaria, utilizzando la termocamera, uno strumento che permette di rilevare il calore degli oggetti e delle superfici. I controlli hanno escluso la presenza di parti surriscaldate e quindi ulteriori situazioni di pericolo.

Il camino non si può usare

In via precauzionale è stato vietato esclusivamente l’uso del camino e quindi della canna fumaria, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.