GROSSETO – La Cgil scende in piazza a Grosseto venerdì 20 novembre per lo sciopero generale contro la manovra finanziaria del Governo. Una mobilitazione che vedrà insieme lavoratori, pensionati e studenti, con due cortei destinati a incontrarsi nel centro cittadino per poi raggiungere piazza Dante.

A spiegare le ragioni della protesta è Monica Pagni, segretaria della Camera del Lavoro di Grosseto, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco.

Al centro della mobilitazione ci sono le politiche fiscali, la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, le disuguaglianze economiche e la richiesta di maggiori risorse per i servizi pubblici, a partire da sanità e scuola.

«La nostra economia è caratterizzata da disuguaglianze troppo forti, da distanze troppo grandi tra chi continua ad arricchirsi e chi invece ha già pagato il costo di tutte le crisi», spiega Pagni, sottolineando come, secondo il sindacato, siano ancora una volta lavoratori e pensionati a sopportare il peso delle scelte economiche.

La segretaria della Cgil critica anche il metodo di confronto adottato dal Governo: «Si convocano le parti sociali dopo che già il testo della manovra è in discussione in Parlamento, quindi quando già le decisioni sono state prese».

Un passaggio importante riguarda la partecipazione degli studenti, che avevano già programmato una giornata di mobilitazione per il 20 novembre. La Cgil ha scelto di far convergere le due iniziative, riconoscendo punti comuni tra le rivendicazioni dei giovani e quelle del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda il programma della manifestazione, il concentramento della Cgil è previsto alle 9 in piazza Rosselli. Il corteo percorrerà via Oriana Fallaci e via Ximenes per raggiungere Porta Corsica, dove dovrebbe incontrare gli studenti provenienti dalla Cittadella dello studente. Da lì i manifestanti proseguiranno insieme verso piazza Dante.

I percorsi sono ancora in fase di definizione con la Questura.

Pagni si aspetta una partecipazione significativa: dalle assemblee nei luoghi di lavoro, dai pensionati e dagli studenti, spiega, stanno arrivando segnali di crescente interesse verso la mobilitazione.

Guarda l’intervista completa a Monica Pagni nella nuova puntata de Il tempo di un caffè.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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