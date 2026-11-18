GROSSETO – È partito da Marina di Grosseto il progetto “Il bullismo non è uno scherzo”, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale per sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi del bullismo e del cyberbullismo. I primi due incontri si sono svolti nelle scuole primaria (classi terza, quarta e quinta) e secondaria di primo grado (classi prima, seconda e terza) della frazione, dando avvio a un percorso che proseguirà nelle prossime settimane in altri istituti del territorio.

Al centro delle attività c’è il fumetto, pensato come uno strumento per affrontare con un linguaggio vicino ai più giovani situazioni di prevaricazione ed esclusione, riflettere sulle dinamiche di gruppo e sul ruolo di chi assiste e far comprendere l’importanza di chiedere aiuto.

Gli incontri rappresentano un’occasione di dialogo diretto con gli studenti e prevedono il contributo dei referenti dei soggetti coinvolti nel progetto: Coeso-Sds, Questura di Grosseto e Ufficio scolastico territoriale.

“Ho voluto che questo progetto partisse proprio dalle scuole – dichiara il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – perché è lì che possiamo incontrare direttamente i ragazzi e affrontare con loro un tema che non deve mai essere sottovalutato. Il bullismo non si manifesta soltanto attraverso episodi eclatanti: può nascondersi in comportamenti ripetuti, nell’esclusione, nelle parole e negli atteggiamenti che spesso vengono liquidati come semplici scherzi. Aiutare i ragazzi a riconoscere queste situazioni è il primo passo per contrastarle. La scelta del fumetto nasce dalla volontà di utilizzare uno strumento immediato, capace di aprire una conversazione senza trasformarla in una lezione. Ci interessa soprattutto far riflettere sul ruolo di chi assiste: non ci sono soltanto chi compie una prevaricazione e chi la subisce, ma anche tutti coloro che vedono quello che accade e possono scegliere se restare in silenzio oppure fare qualcosa. Ringrazio Coeso-Sds, la Questura e il Provveditore agli studi per aver condiviso e sostenuto fin da subito questa iniziativa. È dalla collaborazione che può nascere un percorso davvero utile per i ragazzi”.

Una copia del fumetto sarà consegnata a ogni studente, anche nelle classi che, per ragioni organizzative o altri motivi, non potranno partecipare direttamente agli incontri, così da garantire la più ampia diffusione possibile del progetto.

Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di sensibilizzazione avviato dalla presidenza del Consiglio comunale, che nel febbraio 2024 aveva promosso in città una campagna contro il bullismo attraverso manifesti 6×3 con lo slogan “Credi di essere bello? No, sei solo bullo”.