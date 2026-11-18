GROSSETO – Partenza con il piede giusto per le Lupe di Mare, la squadra femminile senior del Rugby Rufus nonché ex Raccattate: alla prima uscita stagionale, con ancora diverse ragazze del Grosseto Rugby tra le sue fila, ha conquistato tre vittorie su tre incontri disputati.

La giornata si è aperta con la combattuta sfida contro Lucca, caratterizzata da grande fisicità e atletismo. Una partita intensa, nella quale le ragazze della costa riescono ad imporsi con determinazione, chiudendo sul risultato di 19-10.

Decisamente più netto il successo nella seconda gara contro il Gispi Prato, superato con un convincente 36-0. A completare il percorso positivo arriva poi la vittoria contro Città di Castello, battuta 35-5.

Le ragazze, guidate da Mariotti. iniziano così la nuova stagione sulla stessa linea della precedente, confermando i progressi ed il percorso di crescita intrapreso, sia sul piano fisico e tecnico.

Questa la formazione: Zauli (cap.), Castellana, Castellani, Feri, Paladini, Antonucci (vicecap.), Nesi, Del Bufalo, Ristori, Ferrarini, Ciccioni. Allenatori: Mariotti, Castagnini, Anello.

Bella giornata di rugby anche per gli Under 12, scesi in campo insieme agli amici del Rosignano per affrontare squadre di livello superiore. Nonostante il divario tecnico e fisico, i ragazzi hanno dimostrato carattere, impegno e grande voglia di lottare, senza arrendersi in nessuna delle partite disputate.

Tra le note positive della giornata si sono distinti Mattia per il Grosseto e Ginevra per il Rosignano, protagonisti di belle azioni e di una continua lotta su ogni pallone, riuscendo anche a raggiungere la meta. Buoni segnali di crescita nel gioco sono arrivati inoltre da Elia per il Grosseto e Bruno per il Rosignano.

In attesa del rientro dei giocatori attualmente indisponibili, gli allenatori Vittorio per il Grosseto e Alberto e Marco per il Rosignano guardano con fiducia ai prossimi appuntamenti, convinti che con il gruppo al completo il divario visto in questa giornata potrà essere colmato.

Al di là dei risultati, resta la bella prova di tutti i ragazzi, che hanno affrontato ogni partita con grinta, entusiasmo e spirito di squadra, confermando ancora una volta quanto siano importanti l’impegno e la voglia di mettersi in gioco.