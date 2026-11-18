CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è insediata la nuova presidenza di Confesercenti a Castiglione della Pescaia. Il nuovo presidente è Matteo Breschi, e il vicepresidente Paolo Luciani, entrambi imprenditori del settore enogastronomico. Per Breschi è un incarico nuovo, e lo accoglie con un’idea precisa: costruire un rapporto con gli imprenditori della zona partendo dall’ascolto.

Un piccolo sportello di ascolto

«Intanto ringrazio Confesercenti per avermi coinvolto in questa cosa, che per me è una novità – dice Matteo Breschi –. Mi fa molto piacere essere stato cercato per questa opportunità». L’obiettivo, spiega, è dare una mano ai colleghi e al territorio, pensando al ruolo come a «un piccolo sportello di ascolto»: l’inizio di un rapporto per unire l’associazione con gli imprenditori di zona e portare idee quando ci sono criticità o punti di vista condivisi.

Cosa chiedono gli imprenditori

«Da quello che sento – racconta il presidente – gli imprenditori chiedono in questo momento una stagione più lunga, un decoro urbano più curato e di restare sempre al passo con le novità del mondo attuale». Un percorso che, aggiunge, piano piano si sta svolgendo sempre meglio. Vedremo ora, dice, che cosa gli arriverà alle orecchie per cercare di tradurlo in proposte.

Il legame con Confesercenti

Il primo contatto con l’associazione, ricorda Breschi, è stato Girogustando, l’evento di Confesercenti che ha ospitato. «Da lì siamo entrati in conoscenza con le varie cariche – racconta –, abbiamo sempre avuto una stima reciproca e ci siamo intesi fin da subito». Gli piace il lavoro dell’associazione: «Sono molto attenti. Cercherò di dare una mano con il nuovo presidio di Castiglione».

«Siamo molto soddisfatti della nuova presidenza di Castiglione della Pescaia – dichiarano Andrea Biondi e Massimiliano Mei, direttore e presidente provinciale Confesercenti –. Crediamo che Matteo Breschi e Paolo Luciani sapranno intercettare le istanze degli imprenditori del territorio e portarle all’attenzione delle istituzioni. Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono messi a disposizione, mettendo al servizio dell’associazione e delle imprese la propria competenza: è così che si costruisce un’associazione forte e vicina a chi lavora ogni giorno».

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