CASTELL’AZZARA – La pioggia dei giorni scorsi ha provocato il crollo di un’ampia porzione del muro di sostegno della strada provinciale Pitigliano-Santa Fiora, nel centro abitato di Castell’Azzara. Il cedimento ha interessato il tratto sotto il palazzo comunale, lungo la strada che conduce al parcheggio sottostante e al plesso scolastico, riversando sull’asfalto pietre e detriti.

A intervenire sulla vicenda è il Circolo del Partito Democratico di Castell’Azzara, che denuncia come il cedimento fosse stato segnalato da mesi e chiede un intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area.

Le prime segnalazioni risalgono a giugno

Secondo il Pd, il primo cedimento della parete risale allo scorso giugno, quando i cittadini avevano già sollecitato un intervento in somma urgenza. A settembre, di fronte all’assenza di lavori di consolidamento e alla presenza delle sole transenne, i residenti avevano denunciato il rischio di un ulteriore crollo con l’arrivo delle piogge autunnali.

La preoccupazione riguardava soprattutto la posizione del muraglione, tra due arterie principali del paese e in prossimità di un percorso utilizzato quotidianamente da famiglie e studenti. I cittadini avevano anche annunciato una raccolta firme per chiedere un’assemblea pubblica con il sindaco.

Il progetto da 377mila euro e le promesse del sindaco

Il Pd afferma che «durante un’intervista televisiva, il sindaco aveva dichiarato che l’amministrazione era non pronta, ma prontissima per fare tutto l’iter e la progettazione, annunciando un progetto da 377mila euro depositato in Regione Toscana e prospettando l’avvio del cantiere entro fine anno o anche prima».

Il Pd contesta però la mancata realizzazione di interventi provvisionali prima del cedimento, sostenendo che le condizioni della parete avrebbero richiesto misure immediate in attesa del consolidamento definitivo.

«Serve un intervento immediato in somma urgenza»

«I cittadini di Castell’Azzara avevano visto lungo, mentre l’amministrazione si è dimostrata ancora una volta sorda agli allarmi della popolazione e incapace di gestire le priorità reali», dichiara il Circolo Pd.

Il partito critica la gestione dell’emergenza e chiede tempi certi per gli interventi, sottolineando i rischi legati alla stabilità della strada provinciale, al transito dei mezzi e alla sicurezza delle persone.

Il Circolo Pd di Castell’Azzara chiede quindi al sindaco di «attivare immediatamente le procedure di somma urgenza, in raccordo con la Provincia, per mettere in sicurezza il tratto crollato, verificare la tenuta della carreggiata soprastante e tutelare l’incolumità pubblica».