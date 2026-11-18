FOLLONICA – Il Consiglio comunale di Follonica ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026–2028 e il contestuale aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici, destinando nuove risorse agli investimenti e adeguando gli stanziamenti alle esigenze emerse nel corso dell’anno.

Tra gli interventi più significativi figura la riqualificazione del Casello Idraulico, con un quadro economico di 870 mila euro. Il progetto, legato alla donazione della famiglia di Davide Renne in memoria dello stilista follonichese, è stato candidato a un finanziamento regionale di 500 mila euro.

Previsti inoltre 780 mila euro per il nuovo terminal autobus di via Amendola, che diventerà un nodo di collegamento tra ferrovia, trasporto pubblico e mobilità cittadina, e 165 mila euro per completare le opere della scuola primaria Gianni Rodari non coperte dal Pnrr.

Importante anche l’investimento per la manutenzione e il ripristino dell’arenile, con 1 milione e 145 mila euro programmati nel biennio 2026–2027, cofinanziati dalla Regione Toscana. A questi si aggiungono 90 mila euro per nuovi arredi urbani e 10 mila euro per la segnaletica stradale.

Sul fronte del bilancio, invece, tra gli stanziamenti figurano circa 149 mila euro per interventi straordinari agli impianti dell’Ippodromo dei Pini ed altri 35 mila euro per la videosorveglianza.

“Questi provvedimenti ci consentono di dare continuità agli investimenti e di portare avanti nuove progettualità – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – Penso al Casello Idraulico, che grazie anche alla generosità della famiglia Renne potrà tornare a essere un luogo vivo della città, ma anche al nuovo terminal degli autobus, agli interventi nelle scuole e alla manutenzione delle nostre spiagge”.

“Sono opere che si affiancano ai grandi progetti già programmati, a partire dalla rigenerazione dell’Ilva, dalla Cittadella del Carnevale e dalla sicurezza idraulica, per citarne alcuni. Stiamo cercando di costruire una città più funzionale, senza trascurare la manutenzione e le esigenze quotidiane dei cittadini”.

“La variazione di bilancio ci permette di utilizzare le risorse disponibili per rispondere a necessità concrete, mantenendo una gestione finanziaria equilibrata e prudente – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Danilo Baietti – Tra le voci più significative c’è anche lo stanziamento di circa 400 mila euro per il pagamento degli arretrati contrattuali ai dipendenti comunali, un impegno importante nei confronti del personale dell’ente”.

“Accanto agli investimenti e alle maggiori spese abbiamo inoltre previsto alcuni accantonamenti prudenziali per tutelare il Comune da possibili rischi. È il caso delle somme accantonate per il CoeSO, in relazione al debito maturato nel 2025 e al percorso di rientro in corso: non si tratta di risorse che saranno necessariamente erogate. L’obiettivo è garantire la solidità del bilancio e, contemporaneamente, sostenere gli interventi programmati”.

“Con questa variazione interveniamo su opere precise, ciascuna con un proprio percorso progettuale e finanziario – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti – Per il Casello Idraulico aggiorniamo il quadro economico per il recupero dell’edificio e degli spazi esterni, mentre per la scuola Rodari assicuriamo le risorse necessarie al completamento degli interventi”.

“Rafforziamo inoltre la programmazione per la manutenzione delle spiagge, dando continuità ai lavori già effettuati, e destiniamo ulteriori risorse all’ampliamento della videosorveglianza, uno strumento importante per migliorare il controllo del territorio e la sicurezza degli spazi pubblici”.

“Tutto questo si aggiunge alle opere che stiamo portando avanti, dalla riqualificazione dell’Ilva alla messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi, fino agli interventi sugli impianti sportivi, sulle strade e sui parcheggi. Il nostro impegno adesso è far avanzare concretamente questi progetti, completando le procedure necessarie e arrivando quanto prima all’apertura dei cantieri“.