GROSSETO – In provincia di Grosseto sono stati individuati 61 lavoratori irregolari, di cui 49 impiegati in nero, nell’ambito di una campagna di controlli contro il caporalato e il lavoro irregolare in agricoltura. Tra giugno e ottobre 2026 sono state ispezionate 71 aziende, 27 delle quali sono risultate irregolari.

L’attività ha portato anche a sette sospensioni e alla formulazione di 36 prescrizioni in materia di sicurezza.

Controlli in 71 aziende agricole

L’attività è stata condotta dall’Ispettorato territoriale del lavoro, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha coinvolto anche la provincia di Siena.

I controlli, svolti con cadenza settimanale tra giugno e ottobre, hanno interessato complessivamente 421 lavoratori. Oltre alle aziende agricole, sono state verificate anche le attività di intermediazione della manodopera, comprese le cosiddette aziende senza terra.

Sanzioni e segnalazioni

Le verifiche documentali sono tuttora in corso. Al momento sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni della normativa di settore e sono state effettuate segnalazioni all’Autorità giudiziaria per gli aspetti di rilevanza penale.

L’operazione rientra nelle direttive del Governo per il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare in agricoltura, con il coinvolgimento dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Agricoltura.

Un’attività coordinata tra le istituzioni

L’iniziativa è stata promossa dai prefetti di Grosseto e Siena, anche sulla base del protocollo sottoscritto a luglio, e coordinata nell’ambito dei rispettivi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alle attività hanno partecipato 45 unità di personale tra Carabinieri, Ispettorati del lavoro e personale ispettivo dell’Inps delle due province.

L’azione operativa si pone anche come opportuna garanzia per la maggior parte delle aziende agricole grossetane che operano con impegno e rispetto delle norme di legge. Queste ultime, infatti, rischiano di subire pregiudizi da parte delle aziende di settore che si pongono, attraverso l’evasione contributiva e l’impiego della manodopera in nero, in un contesto, oltre che di illegalità, anche di potenziale concorrenza sleale nei confronti delle imprese che invece rispettano la legge e le regole di mercato.