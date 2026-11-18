ORBETELLO. Il Comune ha predisposto un intervento di derattizzazione straordinaria su Strada Comunale di Ansedonia n. 2, particolarmente intorno alle postazioni dei rifiuti, che partirà domani, giovedì 19 novembre 2026.
«In previsione della sostituzione dei vecchi cassonetti con quelli di nuova generazione – spiega l’assessore all’igiene ambientale del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intensificare le azioni già previste dai normali programmi di derattizzazione, adottando misure straordinarie per garantire un’efficace sanificazione dell’area che perdurerà fino al 31 dicembre 2026 compreso».
Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, le aree interessate saranno opportunamente segnalate. Inoltre il Comune invita i cittadini, in particolare i proprietari di animali domestici, ad adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto con le aree sottoposte a trattamento per tutta la durata dell’intervento.
L’amministrazione comunale ricorda che continuerà a monitorare attentamente la situazione, assicurando che l’intervento venga eseguito nell’ottica di ripristinare il decoro e la sicurezza nelle aree interessate.